Hoppá! Szandi bevallotta: "Számomra Ő a legjobb pasi a világon"

Az aranytorkú énekesnő újabb poszttal örvendeztetett meg minket, ezúttal nem más alkalomból, mint a férje, Bogdán Csaba születésnapja okán. Szandi megható üzenetet küldött férjének.

Férjét születésnapján köszöntötte Fotó: Mediaworks archív

Boldog születésnapot kívánok a férjemnek, akivel a legtökéletesebb az élet! Számomra Ő a legjobb pasi a világon, aki biztonságot ad, akivel az élet boldog és akire fel lehet nézni. Akit jó szeretni és aki által jó szeretve lenni. Mellette jó érzés nőnek és édesanyának lenni. Isten éltessen sokáig!

- írta a kedves szavakat. A kommentelők is csodájára jártak szerelmüknek.

Példaértékű ez a szeretet!

- írta az egyik rajongó arra utalva, hogy Szandiék között még mindig szikrázik a levegő. Bizony sokan irigykedhetünk arra a szeretetre, amely a házaspár között dúl. A megosztott fotón látszik, még mindig közel állnak egymáshoz és odavannak egymásért. A férfi rajongók pedig irigykedhetnek Csabára, valaki egyenesen Istennőnek nevezte Szandit, ahogy a hasánál kivágott fehér felsőjében pózol férje mellett.

Szandiéknál esélye sincs annak, hogy a láng alább hagyjon, hiszen éppen mostanában jöttek ki új dallal, amelyet Csaba szerzett, valamint most derült ki az is, hogy az énekesnő is szereplője lesz a Sztárban Sztár következő évadának. Nincs megállás, Isten éltesse Őket még nagyon sokáig!