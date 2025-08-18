RETRO RÁDIÓ

Szandi nem hagyta szó nélkül a nagy híreket: "Nagyon új volt ez az érzés"

Az énekeső reagált a nagy bejelentésre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 10:00
Szandi Sztárban sztár All Stars vallomás

Szandi végre kimondta a véleményét a TV2 Sztárban Sztár című műsoráról. Instagram-posztban árulta el, hogy mit gondol a régebbi és az újabb évadokról, és saját szerepléséről.

20250413_Tortúra 100 sajtáj_MW_MG 016
Az énekeső reagált a nagy bejelentésre. Fotó: Mediaworks archív

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk szeptember 7-én visszatér a TV2 nagy sikerű műsora, a Sztárban Sztár, és ismét egy All Stars évaddal kápráztatja el a nézőket. Kiderült, hogy Dér Heni, Nótár Mary, Janicsák Veca, Muri Enikő, Szandi, Galambos Dorina, Nagy Adri, Völgyi Zsuzsi, Wolf Kati, Péterffy Lili, Nemazalány és Kozma Orsi lesznek a női versenyzők, illetve Freddie, Veréb Tomi, Vavra Bence, Kocsis Tibor, Kállay-Saunders András, Király Viktor, Varga Viktor, Horváth Tamás, Vastag Csaba, Pintér Tibor, Vásáry André és Mészáros Árpád Zsolt a férfi versenyzők.

A nagy bejelentésre Szandi is reagált nemrégiben, aki a 2013-as évadban sokoldalú szerepekkel örvendeztetett minket. Így emlékszik vissza a korábbi szereplésére:

Sztárban Sztár 2013

Akkor még nagyon új volt ez az érzés de eszelős erővel robbant be, azóta pedig az ország legnagyobb show-jává nőtte ki magát! Felejthetetlen pillanatok, amik most újra felidéződnek bennem…

A képeken látható, ahogy az ACDC énekese, Brian Johnson bőrébe bújik, vagy éppen Csepregi Évát, a Neoton Família énekesnőjét alakítja.

De olyan képet is megosztott, ahol szinte megszólalásig hasonlít a világhírű énekesnőre, Madonnára.

Szandi láthatóan már alig várja a műsort, ahol a régi szép élmények most újra felidéződnek majd. A nézők is tűkön ülnek már a Sztárban Sztár legújabb évadának kezdéséig. Amíg várakozunk itt egy 2013-as felvétel, ahol szemtanúi lehetünk, ahogy Szandiról valóban egészen megszólalásáig azt hihetjük, hogy Madonnát láthatjuk:

