Dér Heni a házasságáról vallott: „Nincs olyan, hogy megtalálod a másik feled”

A szabadszájú énekesnő mindig is nagyon óvta a magánéletét, így a házasságával kapcsolatban is csak néhány részletet oszt meg a nagyközönséggel. Most azonban kivételt tett, Dér Heni olyasmit árult el a férjéről, amire senki sem számított.