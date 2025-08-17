Mit igyunk a kánikulában? Nem a víz a válasz, meg fogsz lepődni

A nyári meleg komoly egészségügyi kockázattal jár. A kánikula leggyakoribb veszélyei a folyadék- és elektrolitvesztés, kiszáradás, valamint a szív- és érrendszeri problémák. A szervezet hőszabályozása nehezebbé válik, ami hőgutához, napszúráshoz vagy hőkimerüléshez vezethet. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők.

A kánikulában kiemelten fontos a folyadékpótlás / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Ilyenkor nagyon fontos a napsugárzás kerülése és a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása. A szakértők szerint a kánikulában nem mindig a víz a legmegfelelőbb folyadék. Dr. Nathasa Fernando, a Medichecks igazgatója azt állítja, hogy:

víz helyett tejet érdemes fogyasztani a forróság idején.

A tej cukor-, fehérje- és zsírtartalma miatt lassabban ürül ki a gyomorból, vagyis hosszabb ideig hidratálja a testünket. Az állati eredetű a tej nátriumot is tartalmaz, a szójatejben pedig elektrolitok is találhatóak, amelyek csak tovább fokozzák a hidratációt. A folyadék tele van fontos vitaminokkal és ásványi anyagokkal, mint a kalcium, foszfor, magnézium, B1-, B2-, B12-vitamin, valamint A- és D-vitamint is tartalmaz.

Ne cseréljük le teljesen a vizet tejre, mindig figyeljünk a mértékletességre. A nyári melegben nagyon fontos a folyadékfogyasztás, ezt pótolhatjuk még gyümölcslevekkel, kókuszvízzel, esetleg görögdinnyével is - írja a mindmegette.hu.