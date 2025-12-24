RETRO RÁDIÓ

Aggasztó felfedezés: A karácsonyi időszak ébresztette rá a nőt, hogy gondjai vannak az alkohollal

Az ünnepek alatt sokan ivással töltik az időt, ez azonban függőséggé nőheti ki magát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.24. 10:00
alkohol iszogatás karácsony

Az italok gyakran fontos részét képezik a karácsonyi ünneplésnek, legyen szó akár egy pohár pezsgőről vagy borról a vacsora mellé. Ilyenkor sokan megengedik maguknak, hogy a szokásosnál több alkoholt fogyasszanak, ami akár veszélyes is lehet.

A karácsonyi időszakban több alkoholt fogyasztunk
A karácsony környéki iszogatások függőséget is okozhatnak    Fotó: pexels

A karácsonyi időszakban több alkoholt fogyasztunk

Egy nő beszámolt egy intő jelről, amelyet az ünnepek alatt tapasztalt meg, és amely rádöbbentette arra, hogy az alkoholhoz fűződő viszonya már nem tekinthető egészségesnek.

A fiatal nő TikTok-oldalán megosztotta azt a pillanatot, amikor rájött, hogy problémája van. Amikor ez az ünneplés ennyire megszokott része az alkohol, akkor nehéz lehet eldönteni, mi a normális és mi nem.

A funkcionális alkoholizmus jeleit nehéz észrevenni, különösen akkor, ha mindenki más is iszik. Isabelle Hawkins azonban visszatekintve elmondta, hogy tudhatta volna, hogy problémája van az alkohollal.

A Baileys kávé okozott nagy problémát Isabelle számára. Rájött, hogy rengeteg mindent önthet egy bögrébe anélkül, hogy bárki észrevenné vagy rosszallná.

Félig töltöttem a bögrémet Baileys-szel, majd egy kis forró vízzel megittam egy hatalmas bögre Baileys-t. Nagyon szerettem azt az érzést, hogy alkohol van a szervezetemben, mert amikor ittam, jobban éreztem magam. Már egészen fiatal koromtól fogva izgatott a gondolat, hogy a nap bármely szakában részeg lehetek

A fiatal nő azon kapta magát, hogy minden lehetőséget megragad, hogy egyre korábban ihasson. A karácsonyi időszakban pedig volt erre kifogása, hiszen ünnepeltek. Isabelle azonban felismerte a problémát és kigyógyult függőségéből - írja a LadBible.

@issyhawkins_ Whenever I discovered socially acceptable ways to drink earlier in the day, I became very excited. This was a warning sign for what was to come #addiction #alcoholism #alcoholic #drinkingproblem #drinkinginthemorning #morningdrinking #christmas #sober #sobriety ♬ original sound - Isabelle Hawkins

 

