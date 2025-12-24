Aggasztó felfedezés: A karácsonyi időszak ébresztette rá a nőt, hogy gondjai vannak az alkohollal
Az ünnepek alatt sokan ivással töltik az időt, ez azonban függőséggé nőheti ki magát.
Az italok gyakran fontos részét képezik a karácsonyi ünneplésnek, legyen szó akár egy pohár pezsgőről vagy borról a vacsora mellé. Ilyenkor sokan megengedik maguknak, hogy a szokásosnál több alkoholt fogyasszanak, ami akár veszélyes is lehet.
A karácsonyi időszakban több alkoholt fogyasztunk
Egy nő beszámolt egy intő jelről, amelyet az ünnepek alatt tapasztalt meg, és amely rádöbbentette arra, hogy az alkoholhoz fűződő viszonya már nem tekinthető egészségesnek.
A fiatal nő TikTok-oldalán megosztotta azt a pillanatot, amikor rájött, hogy problémája van. Amikor ez az ünneplés ennyire megszokott része az alkohol, akkor nehéz lehet eldönteni, mi a normális és mi nem.
A funkcionális alkoholizmus jeleit nehéz észrevenni, különösen akkor, ha mindenki más is iszik. Isabelle Hawkins azonban visszatekintve elmondta, hogy tudhatta volna, hogy problémája van az alkohollal.
A Baileys kávé okozott nagy problémát Isabelle számára. Rájött, hogy rengeteg mindent önthet egy bögrébe anélkül, hogy bárki észrevenné vagy rosszallná.
Félig töltöttem a bögrémet Baileys-szel, majd egy kis forró vízzel megittam egy hatalmas bögre Baileys-t. Nagyon szerettem azt az érzést, hogy alkohol van a szervezetemben, mert amikor ittam, jobban éreztem magam. Már egészen fiatal koromtól fogva izgatott a gondolat, hogy a nap bármely szakában részeg lehetek
A fiatal nő azon kapta magát, hogy minden lehetőséget megragad, hogy egyre korábban ihasson. A karácsonyi időszakban pedig volt erre kifogása, hiszen ünnepeltek. Isabelle azonban felismerte a problémát és kigyógyult függőségéből - írja a LadBible.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre