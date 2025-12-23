Erre nem számítottunk: meglepő várost neveztek el Európa karácsonyi fővárosának

Egy különleges, nem nagyon ismert európai várost kiáltott ki az idei karácsonyi fővárosnak a National Geographic. A településen életnagyságú diótörőkkel és hagyományos ünnepi piacokkal várják a látogatókat.

2025-ben ez a város nyerte el a karácsony fővárosa címet

Fotó: Ross Sneddon/Unsplash/Képünk illusztráció

Ebben a városban a legkülönlegesebb a karácsony

Vilnius, Litvánia fővárosa kapta az idei év Európa karácsonyi fővárosa címet, és nem véletlenül. Más európai nagyvárosokkal ellentétben, amelyek túlságosan is próbálkoznak, Vilnius tiszta bájjal ünnepli a karácsonyt – vallják az ítészek.

A város ilyenkor csillogó csodaországgá változik, tele ünnepi fákkal, finomságokkal teli kunyhókkal és saját szezonális fizetőeszközzel. A vilniusi karácsonyi vásár az óváros egyik központi terén, a Dóm téren található.

Itt áll a település hivatalos karácsonyfája is, ünnepi díszekkel, édességekkel teli apró kunyhókkal és karácsonyi díszbe öltözött helyi vállalkozásokkal körülvéve. Ha igazán szereted az ünnepi karácsonyfákat, a Konstantinas Sirvydas téren 144 darab lenyűgöző karácsonyfát is találsz.

A város minden évben megrendezi a „Karácsony karácsony előtt” rendezvényt. Ilyenkor ünnepi események zajlanak szerte a városban a nagy nap előtt. Idén december 13-án került sor az ünnepségekre karácsonyi énekesek fellépésével, ünnepi túrákkal, sőt, egy ünnepi témájú vonattal és busszal is.

Nincs szükség euróra, mivel az eseményen egy speciális fizetőeszköz működik. Ez egy piros fenyőtoboz, amelyet a látogatók teára vagy csemegére cserélhetnek. A karácsony fővárosa címet minden évben a National Geographic osztja ki. A szervezet minden esztendőben más várost ismer el kiemelkedő ünnepi hagyományaiért, a közösségi szellem iránti elkötelezettségéért és kreatív ünnepi élményeiért – írja a DailyStar.