Döbbenetes: Egész évben feldíszítve hagyja a karácsonyfáját egy nő, és erre jó oka van

Egy essexi idős asszony, Jane Malyon különös szokását már megszokta a The Rodings egyik településén élő lakóközösség, hiszen az év minden évszakában hagyja pompázni a karácsonyfáját, égőit és egyéb ünnepi dekorációit. A kétgyermekes, 68 éves édesanya a fagyasztóban mindig tart egy pulykát, a szekrényben tartalék szaloncukrot, mindezt csak egyetlenegy okból!

Egy idős asszony egész évben feldíszítve hagyja a karácsonyfáját, amire jó oka is van! / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Az idős asszony csak egy okból ragaszkodik egész évben a karácsonyfájához

Jane gyermekei mára teljesen felnőttek, a 36 éves George és a 41 éves Edward külföldön élnek, ezért az édesanya hiányuk csillapítására új családi hagyományt vezetett be; karácsonyt ünnepelnek, amikor csak belépnek a ház ajtaján. Jane a vele egyidős férjével, Rogerrel együtt az English Cream Tea Company nevű kisvállalkozást vezeti, elmondása szerint ők nagyon „karácsonyos család”, ám mivel cirkuszi artista fia, George gyakran utazik a munkája miatt, Edward pedig Kanadában él, ritkán tudnak decemberben hazalátogatni.

A kanadai Edward fiam miatt sem akarok szomorú lenni. Inkább örülni szeretnék annak, hogy olyan életet él, amilyet szeret, és ez fontosabb annál, mint hogy azt kívánjam, bárcsak itt lennének mellettem. Így jutottunk arra, hogy nekünk akkor kell karácsonyozni, amikor csak lehet – az év bármely napján, ha együtt vagyunk. Amit elvesztettem a hagyományos decemberi karácsonyból, azt visszanyertem azzal, hogy egész évben karácsonyozhatok

– magyarázza az idős asszony.

Mivel a folyamatos karácsonyi fadíszítés és leszedés fárasztó és kimerítő lett volna, az idős házaspár úgy döntött, inkább egész évben hagyják a karácsonyfát díszelegni, és az már hat éve ott áll büszkén a zongora mellett.

A család számára a karácsonyfa mára a családi összetartozás jelképévé vált. A párnak mindig készen kell állnia egy spontán karácsonyra, hiszen fiaik látogatásai kiszámíthatatlanok.

Bár Jane rengeteg energiát fektet abba, hogy megőrizze a karácsony varázsát szerettei számára, elárulta, hogy a gyermekei hasonló szeretettel viszonozzák ezt – írja a The Mirror.

Teljesen meghat. Így bármilyen szomorúságot, amit amiatt éreznék, hogy nincs velünk mindig a család, elűznek ezek a csodás emlékek, akár azokról, amit mi tettünk értük, akár arról, amit ők tettek értünk. Szerintem én vagyok a legszerencsésebb nő a világon. Egész évben karácsonyt ünnepelek, és bármelyik pillanatban készen állok rá.

