"A kerítésen lógott" - váratlan karácsonyi adományt kapott a hívő idős házaspár

A karácsonyi ünnepek környékén az emberek egy része szerencsére úgy viszonyul embertársaihoz, ahogy az év többi részében is kellene. Egy Gödön élő család, egészen pontosan a gödi Géza bácsi és Marika néni is erről számolt be lapunknak, akikkel olyan csodálatos és meglepő dolog történt, amire egyáltalán nem számítottak. Olyan karácsonyi adományt kaptak, amit előtte még soha.

A gödi Géza bácsi és Marika néni váratlan karácsonyi adományt kapott Fotó: Olvasói fotó

Elsőre sem a feleségemnek, sem nekem nem tűnt fel, hogy mi történt, csupán később vettük észre

- mondta el a Metropolnak a nyugdíjas korú Géza bácsi, az Gödön élő férfi, aki karácsony előtt néhány nappal egy ajándékot vett észre, a kerítésükre akasztva.

Mivel gyakran rendelünk házhoz, a kerítés belső felén van egy kampó. Arra volt ráakasztva az ajándékcsomag, amiben olyan dolgok voltak, amikre egyáltalán nem számítottunk

- folytatta történetét a közel 80 éves Géza bácsi, aki miután kiment a csomagért, látta, hogy több mindent is kaptak ismeretlen jótevőjüktől.

Egy elegáns csomagolásban volt egy nagyobb cipős doboznyi csomag, ami mellett más is volt egy nagyobb bevásárlószatyorban. Mindent bevittem a házba, hogy megnézzük, mik lehetnek benne

- ám ami ez után jött, arra sem a Géza bácsi, sem Marika néni nem számított.

Az egyik csomag egy nagyobb, többször is használható bevásárlószatyor volt, amiben többek között szaloncukrok, csokoládék, snack csomag, lépes méz és egyéb finomságok voltak. Mindenből két darab volt, gondolom egy a feleségemnek, egy pedig nekem szánva

- jegyezte meg az idős férfi, aki ezután tovább vizsgálta az élelmiszercsomagot, amiben további finomságokat talált.

Az ajándékcsomagban rengeteg finomság és házi mézeskalács is volt Fotó: Olvasói fotó

Az igazi meglepetés a doboz tartalma volt. Egy belülről gondosan kibélelt dobozban ugyanis kézi készítésű, házi sütésű mézeskalács volt, különféle formákban. Volt köztük csillag, üstökös, szív, karácsonyfa, kereszt és virág alakú is

- ámuldozott Géza bácsi és Marika néni a csodás ajándékon, melyek között még egy csinos asztali dísz is volt. Mivel az idős házaspár nem volt otthon, amikor az ismeretlen jótevő a kerítésre akasztotta az ajándékcsomagot, egyből arra gondoltak, hogy visszanézik a biztonsági kamerájuk felvételeit, hátha látszik rajta, hogy ki tette oda.

Csak annyi látszódott a felvételen, hogy egy férfi tette oda a csomagot

- árulta el a hálás szívű Géza bácsi, aki szeretné személyesen is megköszönni jótevőjüknek a kellemes meglepetést.

A jótevőnk valószínűleg nem is tudta, hogy éppen aznap volt a legkisebb fiunk esküvője, amikor ő a csomagot elhelyezte a kerítésen lévő kampón

- emlékezett vissza a gödi Géza bácsi és Marika néni, akik lapunkon keresztül is nagyon hálásak: