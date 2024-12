A karácsonyi ünnepek közeledtével eljön az az időszak, amikor a csapból is a karácsonyi filmek folynak. Ezek közül néhány friss, az idei év termése, míg többet közülük már olyan régen láthattál, hogy akár el is tudnád játszani legalább a főbb szerepeket. A cikkben található, 10 kérdéses kvízzel most tesztelheted, hogy mennyire ismered a leghíresebb karácsonyi filmeket.

A Hull a pelyhes című karácsonyi film is szerepel a kvízben Fotó: IMDB

Lesz itt minden olyan, ami egy nem éppen klasszikus, de mindenképpen kultikussá vált karácsonyi filmhez kellhet. Mivel biztosra vesszük, hogy sok ilyen filmet láttál már és sok ilyen kvízzel találkoztál ezért nehezítünk. Nem egy-egy film teljes jelenetét láthatod a képkockákon, hanem a jelenetek egy-egy részletét. Kíváncsiak vagyunk, hogy így mennyire teljesítesz jól? Vajon hány filmet ismersz fel kapásból és hányat percek múltán? Jöjjön a Metropol karácsonyi filmes kvíze, melyben 10, valóban nem könnyű kérdésre kell megadnod a helyes választ: