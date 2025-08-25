Berobban a kánikula – nyári forrósággal indul a hét

A hét elején fokozatosan erősödik a nyári meleg. A következő napokban az időjárás igazi kánikulát hoz nekünk.
A hét első felében igazi nyárias időjárásra készülhetünk, sok napsütéssel és emelkedő hőmérsékletekkel. Bár többfelé megjelenhetnek gomolyfelhők és záporok, az időjárás mégis kellemes, nyárias lesz – derül ki a Köpönyeg oldalán.
Hétfő
Szinte zavartalan napsütés várható, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül tetőzik.
Kedd
A napos időszakokat többfelé gomolyfelhők szakítják meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél élénkebbé válik. A meleg fokozódik, délután akár 30 fokot is mérhetünk.
Szerda
Igazi nyári idő ígérkezik, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Helyenként frissítő zápor, zivatar előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.
Csütörtök
Változóan fátyol- és gomolyfelhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk. Néhol zápor, zivatar kialakulhat. A déli, délnyugati szél gyakran élénk, helyenként erős lesz. A délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára van kilátás.
