Zivatar majd megint hőség, teljesen megbolondul az időjárás

Mintha máris ősz lenne.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.24. 06:32
hőség időjárás zivatar

Vasárnap sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.

Fotó: Pixabay

Hétfőn száraz, ragyogóan napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Kicsi az esély csapadékra. 25-26 fok köré erősödik a felmelegedés.

Kedden a napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A DNy-i, Ny-i szél megélénkül, a melegedés folytatódik: délután már 30 fok is lehet.

Szerdán napos, gomolyfelhős strandidő valószínű. Elszórtan frissítő zivatar, zápor kialakulhat. 30 fok körüli hőség várható - írja a Köpönyeg. 

 

