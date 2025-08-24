Zivatar majd megint hőség, teljesen megbolondul az időjárás

Vasárnap sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.

Fotó: Pixabay

Hétfőn száraz, ragyogóan napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Kicsi az esély csapadékra. 25-26 fok köré erősödik a felmelegedés.

Kedden a napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A DNy-i, Ny-i szél megélénkül, a melegedés folytatódik: délután már 30 fok is lehet.

Szerdán napos, gomolyfelhős strandidő valószínű. Elszórtan frissítő zivatar, zápor kialakulhat. 30 fok körüli hőség várható - írja a Köpönyeg.