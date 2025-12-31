Egy év, ami mindent felforgatott: 2025 legfontosabb eseményei egy helyen

2025 sem múlik el nyomtalanul, hiszen annyi minden történt, hogy visszaemlékezni is nehéz rá. Elnöki beiktatás, Labubu, múzeumi rablás, magyar űrhajós és megszámlálhatatlan világméretű esemény fémjelzi az évet. Idézzük fel a felsoroltakat és néhány másik fontos történést a leköszönő esztendőből!

Már több, mint egy évtizede a piacon van, mégis 2025 a berobbanásának éve. Világszenzáció a Labubu Fotó: CFOTO via AFP

Sok meglepetés. Ilyen volt 2025

Kezdjük a sort egy magyar vonatkozású hírrel, amely nemzetközi sikernek is számít, Magyarország számára pedig az egyik legfelemelőbb esemény volt, hiszen hatalmasat ugrott előre a hazai űrkutatás. Kapu Tibor szó szerint kinyitotta a magyarok számára az űrt. A magyar űrhajós 2025. június 25-én indult a világűrbe a SpaceX Falcon 9 rakéta fedélzetén, az Axiom Mission 4 keretében. A küldetés során körülbelül húsz napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson. A magánűrmisszió ára személyenként több mint 65 millió amerikai dollár volt, míg a magyar HUNOR program teljes költsége nagyjából 99 millió dollárt tett ki. Kapu Tibor az első magyar űrhajós a hidegháború utáni korszakban, 45 évvel Farkas Bertalan 1980-as repülése után.

Igazi magyar siker, Kapu Tibor az űrből jelentkezett be a magyaroknak! Fotó: Facebook/HUNOR/magyar űrhajós program

Az év első nagy eseménye, 2025. január 20-án Donald Trump beiktatása volt, aki az Egyesült Államok 47. elnökeként megkezdte második ciklusát Washingtonban. Győzelmét az jellemezte, hogy kampányában a gazdasági kérdésekre, a határvédelemre és az amerikai munkahelyek védelmére helyezte a hangsúlyt, ami a választók jelentős részét megmozgatta. Trump megválasztása nemzetközi politikai és gazdasági hullámokat indított el, amelyek következményei között a politikai együttműködés, az utazási könnyítések és a kedvezőbb kereskedelmi kapcsolatok alakulása is megjelent Magyarország számára.

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok 47. elnöke Fotó: Will Oliver

2015 körül jelent meg először, ám 2025-ben robbant be igazán a köztudatba a Labubu, egy hongkongi illusztrátor karaktere, amely a The Monsters nevű mesés univerzumban tűnt fel. A figura akkor vált világhírűvé, amikor a POP MART vakdobozos termékként piacra dobta, és a gyűjtők körében gyorsan kultikus státuszt ért el. A vásárlók igazi izgalmakat éltek át, amikor a vágyott figurák előbukkantak a lezárt dobozokból. A „nem tökéletesen cuki” megjelenés miatt sokan kritikusan viszonyultak hozzá, szerintük túlzottan ijesztő vagy nem gyerekeknek való. A Labubu megosztó jelenséggé vált, egyesek művészi alkotásként, mások túlhájpolt trendként tekintenek rá.