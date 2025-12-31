Egy év, ami mindent felforgatott: 2025 legfontosabb eseményei egy helyen
Politikai fordulatok, tudományos áttörések és kulturális szenzációk tették emlékezetessé az idei esztendőt. Visszatekintünk 2025 legnagyobb hazai és nemzetközi történéseire.
2025 sem múlik el nyomtalanul, hiszen annyi minden történt, hogy visszaemlékezni is nehéz rá. Elnöki beiktatás, Labubu, múzeumi rablás, magyar űrhajós és megszámlálhatatlan világméretű esemény fémjelzi az évet. Idézzük fel a felsoroltakat és néhány másik fontos történést a leköszönő esztendőből!
Sok meglepetés. Ilyen volt 2025
Kezdjük a sort egy magyar vonatkozású hírrel, amely nemzetközi sikernek is számít, Magyarország számára pedig az egyik legfelemelőbb esemény volt, hiszen hatalmasat ugrott előre a hazai űrkutatás. Kapu Tibor szó szerint kinyitotta a magyarok számára az űrt. A magyar űrhajós 2025. június 25-én indult a világűrbe a SpaceX Falcon 9 rakéta fedélzetén, az Axiom Mission 4 keretében. A küldetés során körülbelül húsz napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson. A magánűrmisszió ára személyenként több mint 65 millió amerikai dollár volt, míg a magyar HUNOR program teljes költsége nagyjából 99 millió dollárt tett ki. Kapu Tibor az első magyar űrhajós a hidegháború utáni korszakban, 45 évvel Farkas Bertalan 1980-as repülése után.
Az év első nagy eseménye, 2025. január 20-án Donald Trump beiktatása volt, aki az Egyesült Államok 47. elnökeként megkezdte második ciklusát Washingtonban. Győzelmét az jellemezte, hogy kampányában a gazdasági kérdésekre, a határvédelemre és az amerikai munkahelyek védelmére helyezte a hangsúlyt, ami a választók jelentős részét megmozgatta. Trump megválasztása nemzetközi politikai és gazdasági hullámokat indított el, amelyek következményei között a politikai együttműködés, az utazási könnyítések és a kedvezőbb kereskedelmi kapcsolatok alakulása is megjelent Magyarország számára.
2015 körül jelent meg először, ám 2025-ben robbant be igazán a köztudatba a Labubu, egy hongkongi illusztrátor karaktere, amely a The Monsters nevű mesés univerzumban tűnt fel. A figura akkor vált világhírűvé, amikor a POP MART vakdobozos termékként piacra dobta, és a gyűjtők körében gyorsan kultikus státuszt ért el. A vásárlók igazi izgalmakat éltek át, amikor a vágyott figurák előbukkantak a lezárt dobozokból. A „nem tökéletesen cuki” megjelenés miatt sokan kritikusan viszonyultak hozzá, szerintük túlzottan ijesztő vagy nem gyerekeknek való. A Labubu megosztó jelenséggé vált, egyesek művészi alkotásként, mások túlhájpolt trendként tekintenek rá.
A Louvre-rablás 2025. október 19-én történt Párizsban, amikor délelőtt fél tíz körül betörtek a világ egyik legismertebb múzeumába. A tettesek mindössze nyolc perc alatt kirabolták a Galerie d’Apollon termet, ahol a francia koronázási ékszereket és királyi drágaköveket állították ki. A betörők az ablakon keresztül jutottak be, majd angolosan távoztak a közel 88 millió euróra becsült zsákmánnyal. A lopott tárgyak felkutatása továbbra is zajlik.
2025-ben több országban is felmerült a TikTok betiltása vagy korlátozása, ami világszerte komoly aggodalmat váltott ki a felhasználók körében. A legnagyobb problémát az adatvédelmi aggályok jelentették, főként az Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Sok felhasználó sorra mentette le fiókja tartalmát, hogy mentsék, ami menthető, ám végül a TikTok maradt, sok millió ember örömére. Hogy meddig, azt csak az idő dönti el.
Tzuyang szinte „felfalta” Magyarországot. A dél-koreai YouTube-sztár, mukbang-tartalomgyártó annyit evett nálunk, amennyit csak bírt. A 27 éves nő híres arról, hogy mindent elfogyaszt, amit maga elé tesz. Az evés nála központi elem, de személyével és tartalmaival egy rejtett üzenetet is közvetít. Videóival a dél-koreai nők helyzetére is igyekszik felhívni a figyelmet. Az alig ötven kilós nő kilónyi rántott húsokat, kolbászokat és lángosokat is elfogyasztott, és láthatóan remekül érezte magát Magyarországon. Több mint tízmilliós követőtábora így rengeteget megtudhatott a magyar ízekről.
A 2025-ös év kifejezetten termékenynek bizonyult, politikai, kulturális és tudományos eredmények sora fűződik hozzá Magyarországon. Reméljük, 2026 még ennél is sikeresebb lesz.
