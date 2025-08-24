Szörnyű hír érkezett: balesetben hunyt el egy mentőápoló

Egy fiatal csopaki mentőápoló életét vesztette az M3-as autópályán. A tragédiát egy súlyos baleset okozta.
Tragikus baleset történt az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött. A balesetben életét vesztette egy fiatal csopaki mentőápoló, aki Várpalotán dolgozott, és a tragédia idején Debrecenbe tartott autójával – írja a VEOL.
A hír megrázta a helyi közösséget és a mentősök körét. A közösségi oldalakon sokan fejezték ki fájdalmukat és részvétüket. Egy ismerős így fogalmazott:
Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel!
A bejegyzés szerzője hozzátette: „Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített! Márk! Köszönjük a rengeteg segítséget, amit adtál nekünk! Egy nagyszerű mentőtisztet veszítettünk! Legyen könnyű neked a föld!!!”
Az Ajkamentők is megrendülten búcsúztak bajtársuktól, hangsúlyozva, hogy pótolhatatlan veszteség érte a közösséget.
