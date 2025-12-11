Erkély szakad, faág zuhan – életveszélyes város lett Budapest? Két kerületben is hajszálon múlott a tragédia

Budapesten a VII. kerületben egy közel 100 kilós kődarab szakadt le egy 120 éves társasház legfelső emeleti erkélyéről, és úgy zuhant a járdára, hogy egy autó hátsó szélvédőjébe fúródott. A Volkswagen Passatban szerencsére senki sem ült éppen, ha ott áll valaki, biztosan nem éli túl. Óbudán iskola közelében szakadt le egy hatalmas faág, szerencsére ott sem állt senki.

Budapest hetedik kerületében szakadt le egy 100 kilós erkély Fotó: Google Street View

A Dohány utca 16–18. előtt állók szerint hatalmas robaj hallatszott, amikor a 1905-ben épült, neobarokk ház egyik kőeleme a mélybe zuhant. Az épület történelmi jelentőségű: a helyén egykor a Schiller-ház állt, ahol Petőfi Sándor fiatal éveit töltötte, és ahonnan a márciusi ifjak indultak a Pilvax felé. Most azonban az épület az omladozó belváros jelképe lett.

A rendőrség vizsgálja az esetet. A lakók szerint Airbnb-s fiatalok buliztak az érintett lakásban, és az egyik vendég véletlenül törhette le a kőkorlát elemet. Szakemberek szerint az anyagfáradás csendben zajlik, nem látványosan és a kő egyszer csak megadja magát.

A felelősség kérdése azonban nem egyszerű. Bár a lakás tulajdonosa használja az erkélyt, a tartó- és teherhordó szerkezeti elemek a társasház, részben a VII. kerületi önkormányzat tulajdonába vannak. A felújítás azonban elmaradt, évtizedek óta nem volt az épületen.

Alig pár nappal a Dohány utcai erkélyomlás után Óbudán is veszély leselkedett a magasból: egy nagy méretű faág tört le a Váradi utcában, közvetlenül az iskola kapuja mellett, egy ovi és egy általános iskola között. Az esetről Gyepes Ádám fideszes óbudai képviselő számolt be.

Életveszélyes fákkal van tele a kerület. Ma szerencsénk volt – de mi lesz holnap? Fél éve javasoltam a teljes faállapot-felmérést, de leszavaztak. A fák gondozatlanok, kiszámíthatatlanok és veszélyt jelentenek

Kihangsúlyozta: Óbuda faállománya elöregedett, karbantartásuk hiányos, és egyre több előjel mutatja, hogy bármikor tragédia lehet belőle. Az eset azért is aggasztó, mert amikor a faág leszakadt nem volt vihar, erős szél vagy ónos eső.