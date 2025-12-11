Erkély szakad, faág zuhan – életveszélyes város lett Budapest? Két kerületben is hajszálon múlott a tragédia
A város több pontján is veszély leselkedik ránk a magasból. Budapesten a hetedik kerületben egy 100 kilós kőerkély csapódott egy autóba a Dohány utcába, Óbudán pedig iskola mellett tört le egy hatalmas faág, szerencsére egyik esetben sem történt tragédia.
Budapesten a VII. kerületben egy közel 100 kilós kődarab szakadt le egy 120 éves társasház legfelső emeleti erkélyéről, és úgy zuhant a járdára, hogy egy autó hátsó szélvédőjébe fúródott. A Volkswagen Passatban szerencsére senki sem ült éppen, ha ott áll valaki, biztosan nem éli túl. Óbudán iskola közelében szakadt le egy hatalmas faág, szerencsére ott sem állt senki.
A Dohány utca 16–18. előtt állók szerint hatalmas robaj hallatszott, amikor a 1905-ben épült, neobarokk ház egyik kőeleme a mélybe zuhant. Az épület történelmi jelentőségű: a helyén egykor a Schiller-ház állt, ahol Petőfi Sándor fiatal éveit töltötte, és ahonnan a márciusi ifjak indultak a Pilvax felé. Most azonban az épület az omladozó belváros jelképe lett.
A rendőrség vizsgálja az esetet. A lakók szerint Airbnb-s fiatalok buliztak az érintett lakásban, és az egyik vendég véletlenül törhette le a kőkorlát elemet. Szakemberek szerint az anyagfáradás csendben zajlik, nem látványosan és a kő egyszer csak megadja magát.
A felelősség kérdése azonban nem egyszerű. Bár a lakás tulajdonosa használja az erkélyt, a tartó- és teherhordó szerkezeti elemek a társasház, részben a VII. kerületi önkormányzat tulajdonába vannak. A felújítás azonban elmaradt, évtizedek óta nem volt az épületen.
Alig pár nappal a Dohány utcai erkélyomlás után Óbudán is veszély leselkedett a magasból: egy nagy méretű faág tört le a Váradi utcában, közvetlenül az iskola kapuja mellett, egy ovi és egy általános iskola között. Az esetről Gyepes Ádám fideszes óbudai képviselő számolt be.
Életveszélyes fákkal van tele a kerület. Ma szerencsénk volt – de mi lesz holnap? Fél éve javasoltam a teljes faállapot-felmérést, de leszavaztak. A fák gondozatlanok, kiszámíthatatlanok és veszélyt jelentenek
- mondta el az esetről készített videójában a képviselő.
Kihangsúlyozta: Óbuda faállománya elöregedett, karbantartásuk hiányos, és egyre több előjel mutatja, hogy bármikor tragédia lehet belőle. Az eset azért is aggasztó, mert amikor a faág leszakadt nem volt vihar, erős szél vagy ónos eső.
Budapesten okozott már tragédiát omladozó épület és letört faág is
Most csak majdnem tragédiát okozott az omladozó épület és a letört faág, de mindkét esetre volt olyan példa a közelmúltban, aminek súlyos következménye lett. 2022-ben a Jókai utcában Tóth Niki balerina életét tette tönkre, amikor lehullott egy házról a törmelék. A fiatal nő a munkahelyére tartott, amikor maga alá temette a kőzápor. A nő életéért hosszan küzdöttek, ma kerekesszékben él. A harmadik kerületben pedig a nyáron egy hatalmas faág zuhant rá egy közlekedő autóra, amelyben egy kisgyermek is ült. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia, de az autó totálkáros lett. Ezek az esetek is mutatják, hogy az omladozó falak és gondozatlan fák nagyon veszélyesek lehetnek.
