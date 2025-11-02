Jókai utcai házomlás - Kifakadt Tóth Niki balerina: "Jó lenne, ha vége lenne már"

Mint arról többször beszámoltunk, 2022. június 27-én Tóth Niki éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. A baleset következtében kerekesszékbe került. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina jelentős összegű sérelemdíjra tart igényt.

A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina már szeretné, ha vége lenne az ügynek / Fotó: Metropol

Tóth Niki ügyét a Fővárosi Törvényszék tárgyalja. A legutóbbi tárgyalási napot október utolsó hetén tartották volna, ám az végül elmaradt.

Ikanov Gábor, a balerina jogi képviselője néhány hete így nyilatkozott lapunknak:

- A peres eljárásokat, a balesetért felelős társaságokkal szemben indítottuk. Hatot már jogerősen megnyertünk. Az érintett társaságok kivétel nélkül felszámolás alatt állnak, így a felszámoló feladata lesz, hogy a cégek felelősség-biztosítóival egyeztessen az igényeink teljesítéséről.

A Jókai utcai házomlás ügye húzódik

Niki szeretett volna már az egészen túl lenni, hiszen az eljárás eredménye jelentősen befolyásolja az életkörülményeit. Jelenleg az édesanyjával él kettesben, és szinte mindenben az ő segítségére szorul. A háztartásban a fiatal művésznő csak minimálisan tud részt venni, ezért a balerina szívesen felfogadna egy takarítónőt is.

- Nagyon jó lenne, ha már vége lenne a polgári pernek – mondta Tóth Nikolett, aki persze tisztában van vele, hogy a büntetőügy még hátravan.