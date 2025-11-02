Jókai utcai házomlás - Kifakadt Tóth Niki balerina: "Jó lenne, ha vége lenne már"
Elhalasztották Tóth Nikolett sérelemdíj-perének tárgyalását. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina ügye várhatóan november végén folytatódik a bíróságon.
Mint arról többször beszámoltunk, 2022. június 27-én Tóth Niki éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. A baleset következtében kerekesszékbe került. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina jelentős összegű sérelemdíjra tart igényt.
Tóth Niki ügyét a Fővárosi Törvényszék tárgyalja. A legutóbbi tárgyalási napot október utolsó hetén tartották volna, ám az végül elmaradt.
Ikanov Gábor, a balerina jogi képviselője néhány hete így nyilatkozott lapunknak:
- A peres eljárásokat, a balesetért felelős társaságokkal szemben indítottuk. Hatot már jogerősen megnyertünk. Az érintett társaságok kivétel nélkül felszámolás alatt állnak, így a felszámoló feladata lesz, hogy a cégek felelősség-biztosítóival egyeztessen az igényeink teljesítéséről.
A Jókai utcai házomlás ügye húzódik
Niki szeretett volna már az egészen túl lenni, hiszen az eljárás eredménye jelentősen befolyásolja az életkörülményeit. Jelenleg az édesanyjával él kettesben, és szinte mindenben az ő segítségére szorul. A háztartásban a fiatal művésznő csak minimálisan tud részt venni, ezért a balerina szívesen felfogadna egy takarítónőt is.
- Nagyon jó lenne, ha már vége lenne a polgári pernek – mondta Tóth Nikolett, aki persze tisztában van vele, hogy a büntetőügy még hátravan.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre