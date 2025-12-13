Koronákat megigazítani! Ez a 4 csillagjegy lesz 2026 főszereplője
Megérkezett az első horoszkópok egyike. Ebből kiderült, hogy csak 4 kiválasztott van, akik 2026-ban az év főszereplői lesznek.
Négy csillagjegy a 2026-os év főszereplője lesz, abban az évben, amikor a legjelentősebb asztrológiai energiák a középpontba helyezik őket. A híres asztrológus, Candice Childress szerint ugyanis 2026-ban átváltozáson, átalakuláson, áttörésen, és talán összeomláson is áteshetnek.
Egész évben erre a négy csillagjegyre szegeződik majd az összes szempár. Habár sok kihívást élhetnek át, mert az Univerzum szeret minket tesztelni, hogy lássa készen állunk-e a fejlődésre. Összességében azonban a 2026-os év igazán szerencsés lesz ennek a négy csillagjegynek - írja a Your Tango.
2026 horoszkópja: ez a 4 csillagjegy lesz az év főszereplője
- Kos
Neked már van egy kevés tapasztalatod abban, hogy milyen érzés főszereplőnek lenni, mivel a Szaturnusz és a Neptunusz is időzött már egy keveset a jegyedben. Azonban 2026-ban végre jóra fordul a mozgásuk, ezért minden szem rád szegeződik majd.
"Szaturnusz, az kitartás bolygója 2026 februárjában belép a Kosba." - mondta el Childress, és ekkor érkezik számodra a főszerep. Mivel a Szaturnusz a határok és a korlátok bolygója is, ezért biztosan nem lesz könnyű dolgod.
"Ez az időszak karmikus leckéket tartogat számodra", miközben megtanulsz "belelátni magadba és elszántnak lenni." - mondta Childress, aki hozzátette, hogy "ez nem egy sprint, hanem inkább egy maraton".
A Szaturnusz 2028-ig a Kosban lesz, úgyhogy rengeteg időd lesz megtanulni, amit ez a bolygó tanítani szeretne neked, és be is építheted majd az életedbe.
2. Vízöntő
Akkor kerültél először főszerepbe, amikor a Plútó 2024 végén belépett a jegyedbe, és mivel 20 évbe telik neki, mire egy jegyen végigvándorol, ezért a hatása még 2026-ban is kitart.
A Plútó arra késztet, hogy leküzdd a félelmeidet, az életed árnyékosabb oldalát
- mondta Childress. Ez azért fontos, hogy később gyorsabban tudj túllépni a nehézségeiden, akár tudatosan, akár tudatalatt.
3. Oroszlán
A 2026-os év egy igazi ékkő lesz a koronádon, ez lesz a te "smaragd éved". Te leszel a főszereplő, minden elképzelhető és jó módon.
A "smaragd év" azt jelenti, amikor a Jupiter, amely a szerencse és a bőség bolygója, belép a te jegyedbe, és "áldást, valamint bölcsességet hoz"
- Childress szavaival élve. A Jupiter hatásába tartozik az is, hogy "kiterjeszd a látóköröd".
Amikor a Jupiter hivatalosan a jegyedbe lép 2026 júliusában, mindent el kell majd engedned, amely visszatartott, hogy mindent be tudj fogadni, amit a Jupiter felajánl számodra.
4. Ikrek
Neked a "smaragd év" (lásd: Oroszlán) véget ér 2026-ban, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennél továbbra is főszereplő. Az Uránusz, amely "a nagy változások és felébredések bolygója", belép a jegyedbe áprilisban. Pont akkor, amikor "talán arra vágysz majd, hogy kitörj abból, amely éppen lekorlátoz téged".
Ennek az energiának a hatása alatt úgy érzed változtatnod kell a dolgokon. Ahelyett, hogy a megszokott rutinba süllyednél, találd ki, hogy mi az, ami felvillanyoz, és küzdj érte, hogy végre "független és megingathatatlan lehess" - mondta el Childress.
