Koronákat megigazítani! Ez a 4 csillagjegy lesz 2026 főszereplője

Négy csillagjegy a 2026-os év főszereplője lesz, abban az évben, amikor a legjelentősebb asztrológiai energiák a középpontba helyezik őket. A híres asztrológus, Candice Childress szerint ugyanis 2026-ban átváltozáson, átalakuláson, áttörésen, és talán összeomláson is áteshetnek.

2026 horoszkópja: ez a 4 csillagjegy lesz az év főszereplője. Fotó: Freepik

Egész évben erre a négy csillagjegyre szegeződik majd az összes szempár. Habár sok kihívást élhetnek át, mert az Univerzum szeret minket tesztelni, hogy lássa készen állunk-e a fejlődésre. Összességében azonban a 2026-os év igazán szerencsés lesz ennek a négy csillagjegynek - írja a Your Tango.

Kos

Neked már van egy kevés tapasztalatod abban, hogy milyen érzés főszereplőnek lenni, mivel a Szaturnusz és a Neptunusz is időzött már egy keveset a jegyedben. Azonban 2026-ban végre jóra fordul a mozgásuk, ezért minden szem rád szegeződik majd.

"Szaturnusz, az kitartás bolygója 2026 februárjában belép a Kosba." - mondta el Childress, és ekkor érkezik számodra a főszerep. Mivel a Szaturnusz a határok és a korlátok bolygója is, ezért biztosan nem lesz könnyű dolgod.

"Ez az időszak karmikus leckéket tartogat számodra", miközben megtanulsz "belelátni magadba és elszántnak lenni." - mondta Childress, aki hozzátette, hogy "ez nem egy sprint, hanem inkább egy maraton".

A Szaturnusz 2028-ig a Kosban lesz, úgyhogy rengeteg időd lesz megtanulni, amit ez a bolygó tanítani szeretne neked, és be is építheted majd az életedbe.

2. Vízöntő

Akkor kerültél először főszerepbe, amikor a Plútó 2024 végén belépett a jegyedbe, és mivel 20 évbe telik neki, mire egy jegyen végigvándorol, ezért a hatása még 2026-ban is kitart.

A Plútó arra késztet, hogy leküzdd a félelmeidet, az életed árnyékosabb oldalát

- mondta Childress. Ez azért fontos, hogy később gyorsabban tudj túllépni a nehézségeiden, akár tudatosan, akár tudatalatt.

3. Oroszlán

A 2026-os év egy igazi ékkő lesz a koronádon, ez lesz a te "smaragd éved". Te leszel a főszereplő, minden elképzelhető és jó módon.

A "smaragd év" azt jelenti, amikor a Jupiter, amely a szerencse és a bőség bolygója, belép a te jegyedbe, és "áldást, valamint bölcsességet hoz"

- Childress szavaival élve. A Jupiter hatásába tartozik az is, hogy "kiterjeszd a látóköröd".