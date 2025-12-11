Nagy a baj a 4-esen, súlyos baleset történt: feszítővágóra volt szükség

Súlyos baleset történt miután frontálisan ütközött össze két gépkocsi Szolnok és Abony között, a 4-es főút 92-es kilométerszelvényénél. Az egyik járműbe egy utas beszorult, a szolnoki hivatásos tűzoltók feszítővágóval kezdték meg kiszabadítását.

Súlyos baleset történt, feszítővágó kellett. (illusztráció)Fotó: Észak Magyarország

Súlyos baleset, teljes útlezárás

Az egységek és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen, közölte a katasztrófavédelem.



