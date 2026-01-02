Elszabadult a pokol a repülőn, meg kellett bilincselni az utast

Egy zavarodott és őrjöngő utas terrorizálta egy repülő utasait és személyzetét. Az agresszív férfi megtámadta a személyzetet, arcon ütött egy légiutas-kísérőt, és repülés közben eltérítette a gépet.

Lefogták és megbilincselték a repülőn az erőszakos utast (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Agresszív utas miatt kényszerleszállást hajtott végre a repülő pilótája

A United Airlines őrült, árnyékbokszoló utasa azt állította, hogy „szimulációban” van, ezért megtámadta a repülőgép személyzetét. A 25 éves Jordan Langston vasárnap hatalmas felfordulást okozott a Salt Lake Citybe tartó járaton, amikor röviddel a washingtoni Dulles nemzetközi repülőtérről történő felszállás után felpattant az üléséről, a gép elejéhez viharzott, hadonászott és azt kiabálta: „Ez egy szimuláció”.

Patrick Manion, az FBI különleges ügynöke elmondta, hogy Langston ezután rálépett egy személyzeti tag lábára, majd állítólag meglökött egy másikat, miután figyelmeztették, hogy a gép visszafordul, ha a férfi nem kezd el uralkodni magán.

A pilóta állítólag 2-es szintű biztonsági fenyegetést jelentett be, majd folytatta útját, miközben a zavart férfi végül visszatért a helyére. Ám mintegy 30 perccel később Langston újra felpattant a helyéről, összevissza hadonászott, árnyékbokszolt a folyosón, és állítólag arcon vágott egy légiutas-kísérőt.

A bírósági dokumentumok szerint ekkor négy utas megragadta Langstont, a repülőgép hátuljába vonszolta, ahol lefogták és megbilincselték. A járatot egy másik repülőtérre irányították át, ahol lekísérték a gépről a rendbontót. A járat ezután tovább folytatta útját úticélja felé.

A bíróság az elkövetőt kábítószer-használatra vagy lehetséges mentális egészségügyi problémákra hivatkozva a tárgyalásig fogházban tartja az elkövetőt – írja a New York Post.