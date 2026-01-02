RETRO RÁDIÓ

Elszabadult a pokol a repülőn, meg kellett bilincselni az utast

Őrjöngésbe kezdett az utas. A repülő személyzetére támadt az agresszív férfi.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 09:30
repülőgép agresszív magatartás légiutas-kísérő

Egy zavarodott és őrjöngő utas terrorizálta egy repülő utasait és személyzetét. Az agresszív férfi megtámadta a személyzetet, arcon ütött egy légiutas-kísérőt, és repülés közben eltérítette a gépet.

Agresszív utas miatt változott meg a repülő útja
Lefogták és megbilincselték a repülőn az erőszakos utast (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Agresszív utas miatt kényszerleszállást hajtott végre a repülő pilótája

A United Airlines őrült, árnyékbokszoló utasa azt állította, hogy „szimulációban” van, ezért megtámadta a repülőgép személyzetét. A 25 éves Jordan Langston vasárnap hatalmas felfordulást okozott a Salt Lake Citybe tartó járaton, amikor röviddel a washingtoni Dulles nemzetközi repülőtérről történő felszállás után felpattant az üléséről, a gép elejéhez viharzott, hadonászott és azt kiabálta: „Ez egy szimuláció”.

Patrick Manion, az FBI különleges ügynöke elmondta, hogy Langston ezután rálépett egy személyzeti tag lábára, majd állítólag meglökött egy másikat, miután figyelmeztették, hogy a gép visszafordul, ha a férfi nem kezd el uralkodni magán.

A pilóta állítólag 2-es szintű biztonsági fenyegetést jelentett be, majd folytatta útját, miközben a zavart férfi végül visszatért a helyére. Ám mintegy 30 perccel később Langston újra felpattant a helyéről, összevissza hadonászott, árnyékbokszolt a folyosón, és állítólag arcon vágott egy légiutas-kísérőt.

A bírósági dokumentumok szerint ekkor négy utas megragadta Langstont, a repülőgép hátuljába vonszolta, ahol lefogták és megbilincselték. A járatot egy másik repülőtérre irányították át, ahol lekísérték a gépről a rendbontót. A járat ezután tovább folytatta útját úticélja felé.

A bíróság az elkövetőt kábítószer-használatra vagy lehetséges mentális egészségügyi problémákra hivatkozva a tárgyalásig fogházban tartja az elkövetőt – írja a New York Post.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu