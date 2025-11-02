Baleset történt az 51-es körzetnél, rejtélyes dolgok derültek ki

Bizarr részletek derültek ki a nevadai 51-es körzet környékén történt balesetről. A hely hivatalos kormányzati neve Nevada Test and Training Range (Nevadai Kiképzőtér és Teszttér). Manapság az amerikai légierő teszt kiképzőterületének használják, de évek óta földönkívüli és UFO elméletek övezték a helyet rejtélyessége okán.

Az 51-es körzet mindig is az UFO elméletek szülőhelye volt / Fotó: Google Earth

Az 51-es körzet közelében rejtélyes baleset történt

Hatalmas felhajtás kerekedett szeptemberben az 51-es körzet határánál lévő Groom Lake-nél történt baleset miatt.

2025. szeptember 23-án a 432. ezredhez tartozó repülőgép balesetet szenvedett, de halálos áldozat vagy sérülés nem történt

- áll az ezred közleményében.

A helyszínt akkor őrizték, amíg be nem fejeződtek a helyreállítási és takarítási munkálatok. Az incidenst követően mind az FBI, mind a légierő kijelentette, hogy vizsgálatot indítottak a katasztrófa helyszínén történt "manipuláció" ügyében.

„Az október 3-án végzett helyszíni szemle során a nyomozók a baleset helyszínén manipulálás nyomait fedezték fel – többek között egy hatástalan gyakorlóbomba-testet és egy ismeretlen eredetű repülőgép-panelt, amelyeket az incidens után helyeztek el ott” - idézi a Unilad.

További részleteket nem közöltek az állítólagos közbeavatkozásra vonatkozóan. Joerg Armu, aki egy megfigyelő oldalt vezet, elárulta, hogy éppen a rádióadást hallgatta, mikor hirtelen lezárták a területet. Szerinte minden hirtelen nagyon komolyra fordult, majd ezt hallotta: ,,Épp most vesztettünk el egy egységet. Elvesztettünk egy egységet!"

Mikor Joerg a területhez közeledett, már mindenütt fegyveres rendőrök és katonai személyzetet látott, akik elálltak minden lehetséges utat oda. Mikor visszatért a helyszínt egy vastag földréteg borította.

Azt is elmondta, hogy a manipulációval kapcsolatos állítások szerinte hamisak és azért találták ki, hogy elvegyék mindenki kedvét, aki oda akarna menni.