Megrázó részletek láttak napvilágot a tragikus bártűzről

Egy tinédzser golfozót neveztek meg a halálos síparadicsomi tűz első áldozataként. A tragédia legalább 40 ember halálát követelte, és 115-en megsérültek – közölte a People. A 17 éves olasz sportoló, Emanuele Galeppini is az áldozatok között szerepel abban a végzetes tűzben, amely újév napjának hajnali óráiban ütött ki egy bárban a svájci síparadicsomban.

első áldozataként azonosították a 17 éves olasz golftehetséget, Az Olasz Golf Szövetség szerint Emanuele egy olyan sportoló volt, aki szenvedéllyel és hiteles értékeket követve élt.

szerint egy olyan sportoló volt, aki szenvedéllyel és hiteles értékeket követve élt. A tragédia január 1-jén, hajnalban történt, és legalább 40 ember életét követelte, míg 115-en megsérültek.

Az Olasz Golf Szövetség egy Instagram-bejegyzésben erősítette meg a fiú halálhírét, amelyben azt írták:

Ebben a mély fájdalommal teli időszakban gondolataink a családjával és mindazokkal vannak, akik szerették őt.

Majd hozzátették:

Emanuele, örökre a szívünkben maradsz

A szervezet egy fekete-fehér fotót is megosztott a 17 éves korában elhunyt sportolóról.

A régió tanácsának vezetője, Mathias Reynard január 1-jén, csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy vannak „súlyos sérüléseket és súlyos égési sérüléseket” szenvedett áldozatok, hozzátéve, hogy az elhunytak azonosítása időbe fog telni.