Megrázó részletek láttak napvilágot a tragikus bártűzről

Az Olasz Golf Szövetség gyászol. Emanuele Galeppini az első áldozat, akit azonosítottak a halálos svájci tragédiában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 19:00
Egy tinédzser golfozót neveztek meg a halálos síparadicsomi tűz első áldozataként. A tragédia legalább 40 ember halálát követelte, és 115-en megsérültek – közölte a People. A 17 éves olasz sportoló, Emanuele Galeppini is az áldozatok között szerepel abban a végzetes tűzben, amely újév napjának hajnali óráiban ütött ki egy bárban a svájci síparadicsomban.

Ő az első áldozata a halálos svájci bártűznek
Ő az első azonosított áldozata a halálos kimenetelű svájci bártűznek Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ő az első azonosított áldozata a halálos svájci bártűznek

  • A Svájcban található síparadicsomban történt halálos kimenetelű bár­tűz első áldozataként azonosították a 17 éves olasz golftehetséget, Emanuele Galeppinit.
  • Az Olasz Golf Szövetség szerint Emanuele egy olyan sportoló volt, aki szenvedéllyel és hiteles értékeket követve élt.
  • A tragédia január 1-jén, hajnalban történt, és legalább 40 ember életét követelte, míg 115-en megsérültek.

Az Olasz Golf Szövetség egy Instagram-bejegyzésben erősítette meg a fiú halálhírét, amelyben azt írták:

Ebben a mély fájdalommal teli időszakban gondolataink a családjával és mindazokkal vannak, akik szerették őt.

Majd hozzátették:

Emanuele, örökre a szívünkben maradsz

A szervezet egy fekete-fehér fotót is megosztott a 17 éves korában elhunyt sportolóról.

A régió tanácsának vezetője, Mathias Reynard január 1-jén, csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy vannak „súlyos sérüléseket és súlyos égési sérüléseket” szenvedett áldozatok, hozzátéve, hogy az elhunytak azonosítása időbe fog telni.

 

