Megrázó részletek láttak napvilágot a tragikus bártűzről
Az Olasz Golf Szövetség gyászol. Emanuele Galeppini az első áldozat, akit azonosítottak a halálos svájci tragédiában.
Egy tinédzser golfozót neveztek meg a halálos síparadicsomi tűz első áldozataként. A tragédia legalább 40 ember halálát követelte, és 115-en megsérültek – közölte a People. A 17 éves olasz sportoló, Emanuele Galeppini is az áldozatok között szerepel abban a végzetes tűzben, amely újév napjának hajnali óráiban ütött ki egy bárban a svájci síparadicsomban.
Ő az első azonosított áldozata a halálos svájci bártűznek
- A Svájcban található síparadicsomban történt halálos kimenetelű bártűz első áldozataként azonosították a 17 éves olasz golftehetséget, Emanuele Galeppinit.
- Az Olasz Golf Szövetség szerint Emanuele egy olyan sportoló volt, aki szenvedéllyel és hiteles értékeket követve élt.
- A tragédia január 1-jén, hajnalban történt, és legalább 40 ember életét követelte, míg 115-en megsérültek.
Az Olasz Golf Szövetség egy Instagram-bejegyzésben erősítette meg a fiú halálhírét, amelyben azt írták:
Ebben a mély fájdalommal teli időszakban gondolataink a családjával és mindazokkal vannak, akik szerették őt.
Majd hozzátették:
Emanuele, örökre a szívünkben maradsz
A szervezet egy fekete-fehér fotót is megosztott a 17 éves korában elhunyt sportolóról.
A régió tanácsának vezetője, Mathias Reynard január 1-jén, csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy vannak „súlyos sérüléseket és súlyos égési sérüléseket” szenvedett áldozatok, hozzátéve, hogy az elhunytak azonosítása időbe fog telni.
