Tűzforró: Tolvai Reni és DJ Yamina együtt szexiztek a kamerák előtt - Videó
Tolvai Reniék tudják, hogyan kell kimaxolni egy esőgépet.
Érdemes megjegyezni március 24-ét, ugyanis ekkor jelenik meg Tolvai Reni és DJ Yamina közös zenéje, amihez a jelek szerint szuperszexi videóklip is készül, ugyanis az énekesnő most megosztott a munkálatokról egy színfalak mögötti videót, amiben az egyik fő kellék egy tökéletesen használt esőgép.
A rövidke kedvcsináló olyan jól sikerült, hogy rengeteg kommentelő jelezte Tolvai Reniéknek, hogy már alig várják, hogy láthassák a klipet, hiszen már ebben a részletben is olyan dögösek, hogy lehetetlenség nem őket nézni – még Herceg Erika sem bírta ki szó nélkül, ezt kommentelte:
Jaaaaj de dög❤️🔥
Itt lehet megtekinteni Tolvai Reni és DJ Yamina szexizését:
