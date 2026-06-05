„Lelkileg még mindig nagyon erős” - David Hasselhoff barátai megszólaltak a színész állapotáról

Egyre több találgatás övezi David Hasselhoff állapotát, miután a legendás színészt nemrég kerekesszékben kapták lencsevégre. A Baywatch és a Knight Rider ikonikus sztárja láthatóan nehezen mozgott, bokáján kötés volt, és sokak szerint messze nem olyan energikus már, mint amilyennek évtizedeken át megismerte a közönség.

David Hasselhoff egészsége lehetne jobb is, de kitart a felépülés mellett Fotó: matrixpictures.co.uk / Northfoto

David Hasselhoff bokasérülése miatt kényszerült kerekesszékbe

A 73 éves színész az elmúlt években több komoly ortopédiai beavatkozáson is átesett, köztük csípő- és térdprotézisműtéten. A beszámolók szerint a rehabilitáció nem halad olyan gyorsan, mint remélték, ezért a mindennapi mozgás is egyre nagyobb kihívást jelent számára.

A színészhez közel álló források szerint Hasselhoffnak vannak jobb napjai, de előfordul, hogy csak nehezen tud közlekedni. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a sztár állítólag nehezen fogadja el, hogy segítségre szorul.

Ismerősei szerint mindig is rendkívül önálló és büszke ember, ezért igyekszik minél több mindent egyedül elvégezni. A bokasérülését is akkor szerezhette, amikor segítség nélkül próbált közlekedni.

Miközben a rajongók egyre jobban aggódnak érte, a színész barátja hangsúlyozta, hogy Hasselhoff alapvetően jól van. Ugyanakkor bennfentesek szerint az utóbbi időszakban több egészségügyi problémával is meg kellett küzdenie, és sokat fogyott, valamint gyakran érzi magát kimerültnek.

A jó hír az, hogy David lelkileg még mindig nagyon erős. Hisz abban, hogy újra tud majd szabadon mozogni.

A nehézségek ellenére David Hasselhoff nem veszítette el a reményt. Barátai szerint továbbra is elszántan dolgozik a felépülésén, és bízik benne, hogy idővel visszanyerheti korábbi erejét és mozgékonyságát. Lelkierejét sokan ma is ugyanolyannak látják, mint fénykorában, vagyis kitartónak és optimistának - írja a Life.hu.