Egyre aggasztóbb David Hasselhoff állapota: kerekesszékbe került a Baywatch sztárja
Szívszorító fotók készültek a színészről. David Hasselhoff kerekesszékbe kényszerült.
Mint arról korábban már beszámoltunk, David Hasselhoff állapota az utóbbi időben megromlott. A Baywatch sztárjáról nemrégiben olyan fotók láttak napvilágot, amint járókerettel sétál.
Kerekesszékbe került David Hasselhoff
Ám úgy néz ki, hogy a helyzet most még szomorúbbá vált, ugyanis a színész újabban már csak kerekesszék segítségével képes közlekedik. Úgy tudni az áll a brutális változás hátterében, hogy a színész néhány hónapja több térd- és csípőprotézis-műtéten esett át. A beavatkozások óta fizikoterápiára jár, azonban most egy kisebb baleset következtében újra kerekesszékbe kényszerült. A róla készült legfrissebb fotókon láthatjuk, hogy a jobb bokáján kötés vírított, a térdén pedig szorítót viselt. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban törékennyé vált a színész teste, ezért a feleségével, Hayley Robertsszel arra a döntésre jutottak, hogy jobb, ha kerekesszékkel közlekedik a következő hetekben – írja a Life.hu.
