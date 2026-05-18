Egyre aggasztóbb David Hasselhoff állapota: kerekesszékbe került a Baywatch sztárja

Mint arról korábban már beszámoltunk, David Hasselhoff állapota az utóbbi időben megromlott. A Baywatch sztárjáról nemrégiben olyan fotók láttak napvilágot, amint járókerettel sétál.

David Hasselhoff kerekesszékbe került, egyre aggasztóbb a színész állapota Fotó: AFP

Kerekesszékbe került David Hasselhoff

Ám úgy néz ki, hogy a helyzet most még szomorúbbá vált, ugyanis a színész újabban már csak kerekesszék segítségével képes közlekedik. Úgy tudni az áll a brutális változás hátterében, hogy a színész néhány hónapja több térd- és csípőprotézis-műtéten esett át. A beavatkozások óta fizikoterápiára jár, azonban most egy kisebb baleset következtében újra kerekesszékbe kényszerült. A róla készült legfrissebb fotókon láthatjuk, hogy a jobb bokáján kötés vírított, a térdén pedig szorítót viselt. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban törékennyé vált a színész teste, ezért a feleségével, Hayley Robertsszel arra a döntésre jutottak, hogy jobb, ha kerekesszékkel közlekedik a következő hetekben – írja a Life.hu.