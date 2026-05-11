Most érkezett: Nem ment haza - Eltűnt egy 12 éves lány Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitányság 01160-157/113/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó J. Boglárka K. eltűnésének ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 12 éves lány 2026. május 11-én XVI. kerületi lakóhelyére nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt 12 éves lányt

J. Boglárka K. 150 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő rózsaszín haja van. Eltűnésekor fekete pólót, sötétszürke farmernadrágot, fekete cipőt viselt, fekete válltáskával, írja a Police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki J. Boglárka K. tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.