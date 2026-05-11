RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: Nem ment haza - Eltűnt egy 12 éves lány Budapesten

A 12 éves lányt a rendőrök keresik. Az eltűnt lány nem ment haza.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.11. 15:09
eltűnt eltűnt fiatal személy Budapest

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitányság 01160-157/113/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó J. Boglárka K. eltűnésének ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 12 éves lány 2026. május 11-én XVI. kerületi lakóhelyére nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt 12 éves kislányt
Nagy erőkkel keresik az eltűnt 12 éves lányt
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A rendőrség nagy erővel keresi az eltűnt 12 éves lányt

J. Boglárka K. 150 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő rózsaszín haja van. Eltűnésekor fekete pólót, sötétszürke farmernadrágot, fekete cipőt viselt, fekete válltáskával, írja a Police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki J. Boglárka K. tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu