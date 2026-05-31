Halálos áldozatot követelt a PSG BL-döntő győzelme utáni ünneplés

Egy 23 éves férfi motorbalesetet szenvedett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 19:53
paris saint - germain BL-döntő franciaország

Meghalt egy 23 éves férfi a Paris Saint-Germain győzelme utáni párizsi zavargásokban, az áldozat a motorjával egy betonfalnak ütközött - hangzott el a Tények mai adásában. Míg Budapesten a BL-döntő utáni ünneplés komolyabb rendbontás nélkül zajlott le, addig több francia város utcáin a szurkolók gyújtogattak, illetve üzleteket és megállókat rongáltak meg.

Halálos áldozatot követelt a PSG BL-döntő győzelme utáni ünneplés Fotó: NurPhoto via AFP

Az összecsapások a rendőrök és a szurkoló között még a meccs előtt megkezdődtek Franciaországban, a győzelem után pedig csak fokozódtak az indulatok. A hatóságoknak végül könnygázt kellett bevetni, miután a drukkerek gyújtogattak és pirotechnikai eszközökkel lőttek a tisztek felé.

A zavargás közepette több baleset is történt, az egyik egy 23 éves férfi életét követelte, emellett egy 17 éves fiú került kórházba súlyos sérülésekkel. A francia hatóságok több mint 400 embert vettek őrizetbe, és közel 1000 tisztet vezényeltek ki, közülük 57-en megsérültek.

Mindeközben Londonban komolyabb rendbontás nem történt.

 

 

 

