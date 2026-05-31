Nem fogod elhinni: Ezt üzenete Szoboszlai Dominik a Budapesti BL-döntőre érkezett világsztárnak – Videó!

Valóságos futball-lázban égett a főváros a tegnapi Bajnokok Ligája döntő miatt, és a jelek szerint a vendégszeretetből a Liverpool sztárja, Szoboszlai Dominik is jelesre vizsgázott. Amint megtudta, hogy a csúcsmeccs apropóján egy igazi nemzetközi híresség tette be a lábát Budapestre, a válogatott csapatkapitánya azonnal a telefonjáért nyúlt: egy exkluzív üzenettel kínálta meg a világhírnevű streamert.

Szoboszlai Dominik Liverpool játékos, aki a BL-döntő miatt érkezett haza Budapestre

Budapest az elmúlt napokban a nemzetközi elit találkozóhelyévé vált a tegnap lezajlott és párizsi győzelemmel zárult BL-finálé, valamint az azt kísérő brutális VIP-partik miatt. Az illusztris vendégsereg tagja volt a közel kétméteres svéd-amerikai szupersztár, Marlon Lundgren Garcia is, aki korábban hazája top 5 kosárlabda-tehetsége közé tartozott, ám egy sérülés után Twitch-streamerként és influenszer-focistaként szerzett magának világhírnevet. Marlon ráadásul már az érkezésekor felrobbantotta a netet, amikor a kocsijában teljesen átszellemülve T. Danny egyik slágerére tombolt. Most azonban maga Szoboszlai Dominik ajánlotta fel Marlonnak a segítségét ezzel az üzenettel: „Ha szükséged van bármire, csak szólj nekem” Ez az üzenet egy TikTok videóban is megörökítésre került, ami a cikk végén megtekinthető.

Marlon streamer és futball játékos, aki világhírnévre tett szert

Ahogy fentebb is említettük, a Budapestre látogató világklasszis streamernek nemcsak a Liverpool magyar zsenije, hanem egy másik hazai szupersztár is felejthetetlen pillanatokat szerzett a tegnapi Bajnokok Ligája döntő előtti órákban. Marlonnak ugyanis nemcsak Szoboszlai Dominik üzenete tette fel a koronát a hétvégéjére, de T. Danny munkássága is elképesztő örömet okozott. Ez a váratlan és rendkívül megtisztelő nemzetközi elismerés természetesen villámgyorsan eljutott Danihoz is, aki valósággal elképedt a "globális reklám" hallatán. A rapper egyetlen másodpercig sem teketóriázott: azonnal továbbosztotta a hihetetlen és pörgős felvételt a saját Instagram történetében, és egy kifejezetten hálás, tiszteletteljes emoji kíséretében, nyilvánosan köszönte meg a nem mindennapi, hatalmas promóciót a külföldi szupersztárnak.