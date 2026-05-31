Eszméletlen állapotban találtak egy svájci férfit a Puskás Aréna közelében
A férfi a kórházban tért magához.
Bár BL-döntő komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten, akadt pár baleset. Mint arról korábban beszámoltunk egy angol szurkoló súlyos sérülésekkel szökött meg a kórházból egy rollerbaleset után, szerencsére végül megtalálták. A BRFK mai közleménye szerint pedig reggel egy eszméletlen férfit találtak a Puskás Aréna közelében.
Eszméletlen állapotban találtak egy svájci férfit a Puskás Aréna közelében
Vasárnap reggel a Puskás Stadion közelében, a járdán fekve, eszméletlen állapotban találtak egy embert, mellette egy elektromos rollerrel. A mentők kórházba vitték, ott tért magához. A svájci férfi súlyosan megsérült, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja
– olvasható a BRFK Facebook-oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre