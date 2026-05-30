Rollerbaleset után megszökött a kórházból – az angol szurkoló nem akarta lekésni a BL-döntőt
Egész Budapest a BL-döntő lázában ég, és úgy tűnik ez jár némi balesettel. Mint arról korábban beszámoltunk, néhány szurkoló összeverekedett, de nem ez a legbizarrabb történet, amivel a rendőrség ma találkozott.
BL-döntőre mehet a kórházból szökött szurkoló
A rendőrség most egy angol szurkolót keres, aki egy rollerbaleset után megszökött a kórházból. Feltehetőleg nem akarja lekésni a Arsenal és PSG mérkőzését.
Délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el.
Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni a meccsre.
A rendőrök jelenleg is keresik, vele és hozzátartozóival is próbálják felvenni a kapcsolatot, mert a férfinak azonnali orvosi segítségre van szüksége.
- közölte a BRFK.
