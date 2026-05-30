Döbbenet! Paul McCartney elárulta ki a kedvenc tagja a The Beatles zenekarból

Paul McCartney egy humoros történetet is megosztott egy nőről, aki megváltoztatta a "When I'm 64" dalszövegét egy nyugdíjasotthon számára. Mjad később kitárulkozott a The Beatles zenekarban húzódó viszonyokról.

A The Beatles egykori tagjai. Sorrendben balról: Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, és George Harrison. Fotó: David Redfern / Getty Images

Paul McCartney elárulta ki a kedvence a The Beatles-ből

„A kedvenc Beatle-öm? Nos, már csak egy maradt” – kezdte a 83 éves McCartney. „Most Ringo. A The Beatles idején azt hiszem, mindannyian Johnra néztünk fel.” - utalt Paul McCartney John Lennonra.

„Olyan volt, mint egy frontember, habár hivatalosan nem volt vezetője a bandának. Nagyon szellemes volt, és nagyszerű, hogy a banda tagja volt. Azt hiszem, mindannyian azt mondhattuk volna, hogy John volt a kedvencünk.”