RETRO RÁDIÓ

Döbbenet! Paul McCartney elárulta ki a kedvenc tagja a The Beatles zenekarból

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A Rock & Roll Hírességek Csarnokának 83 éves tagja a Chicken Shop Date című műsorban Amelia Dimoldenberggel adott új interjújában őszintén beszélt jelenlegi és korábbi kedvenc tagjáról. A The Beatles egykori tagjai Ringo Starr, George Harrison, John Lennon és maga Paul McCartney.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 15:30
paul mccartney john lennon ringo starr the beatles george harrison kedvenc

Paul McCartney egy humoros történetet is megosztott egy nőről, aki megváltoztatta a "When I'm 64" dalszövegét egy nyugdíjasotthon számára. Mjad később kitárulkozott a The Beatles zenekarban húzódó viszonyokról.

A The Beatles egykori tagjai. Sorrendben balról: Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, és George Harrison.
A The Beatles egykori tagjai. Sorrendben balról: Paul McCartney, John Lennon,  Ringo Starr, és George Harrison. Fotó: David Redfern /  Getty Images

Paul McCartney elárulta ki a kedvence a The Beatles-ből

„A kedvenc Beatle-öm? Nos, már csak egy maradt” – kezdte a 83 éves McCartney. „Most Ringo. A The Beatles idején azt hiszem, mindannyian Johnra néztünk fel.” - utalt Paul McCartney John Lennonra.

„Olyan volt, mint egy frontember, habár hivatalosan nem volt vezetője a bandának. Nagyon szellemes volt, és nagyszerű, hogy a banda tagja volt. Azt hiszem, mindannyian azt mondhattuk volna, hogy John volt a kedvencünk.”

Az interjú egy másik részében McCartney egy vicces történetet is elmesélt egy nőről, aki egy bizonyos The Beatles-dalt adott elő egy idősek otthonában.

„Van egy dalom, a »When I’m 64« (ford.: Amikor 64 éves leszek), egy régi Beatles-szám, és egyszer odajött hozzám egy idős hölgy” – kezdte. „Azt mondta: »Tudod, én is éneklem az egyik dalodat.« Azt mondta: »Egy idősek otthonában dolgozom. De meg kellett változtatnom a szöveget, mert ez túl fiatal az én közönségemnek. Szóval meg kellett változtatnom 84-re.«” - folytatta.

A „Yesterday” énekes-dalszerzője május 29-én, pénteken adta ki 20. szólóalbumát, a The Boys of Dungeon Lane-t . A projekten szerepel egy duett is Ringo Starr-ral, melynek címe „Home to Us” - írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu