Döbbenet! Paul McCartney elárulta ki a kedvenc tagja a The Beatles zenekarból
A Rock & Roll Hírességek Csarnokának 83 éves tagja a Chicken Shop Date című műsorban Amelia Dimoldenberggel adott új interjújában őszintén beszélt jelenlegi és korábbi kedvenc tagjáról. A The Beatles egykori tagjai Ringo Starr, George Harrison, John Lennon és maga Paul McCartney.
Paul McCartney egy humoros történetet is megosztott egy nőről, aki megváltoztatta a "When I'm 64" dalszövegét egy nyugdíjasotthon számára. Mjad később kitárulkozott a The Beatles zenekarban húzódó viszonyokról.
„A kedvenc Beatle-öm? Nos, már csak egy maradt” – kezdte a 83 éves McCartney. „Most Ringo. A The Beatles idején azt hiszem, mindannyian Johnra néztünk fel.” - utalt Paul McCartney John Lennonra.
„Olyan volt, mint egy frontember, habár hivatalosan nem volt vezetője a bandának. Nagyon szellemes volt, és nagyszerű, hogy a banda tagja volt. Azt hiszem, mindannyian azt mondhattuk volna, hogy John volt a kedvencünk.”
Az interjú egy másik részében McCartney egy vicces történetet is elmesélt egy nőről, aki egy bizonyos The Beatles-dalt adott elő egy idősek otthonában.
„Van egy dalom, a »When I’m 64« (ford.: Amikor 64 éves leszek), egy régi Beatles-szám, és egyszer odajött hozzám egy idős hölgy” – kezdte. „Azt mondta: »Tudod, én is éneklem az egyik dalodat.« Azt mondta: »Egy idősek otthonában dolgozom. De meg kellett változtatnom a szöveget, mert ez túl fiatal az én közönségemnek. Szóval meg kellett változtatnom 84-re.«” - folytatta.
A „Yesterday” énekes-dalszerzője május 29-én, pénteken adta ki 20. szólóalbumát, a The Boys of Dungeon Lane-t . A projekten szerepel egy duett is Ringo Starr-ral, melynek címe „Home to Us” - írja a People.
