Ezen a napon adta utolsó koncertjét a Beatles: mennyit tudsz az együttesről? - Kvíz
Ma is énekeljük a slágereiket, többször is listavezetők voltak a rangosabb magazinokban, rádiókban. A Beatles zenekar méltán a legsikeresebb együttes a világon, épp ezen a napon adták utolsó koncertjüket. Lássuk, mennyire ismered a zenekart!
Ezen a napon, január 30-án adta utolsó koncertjét a legendás Beatles együttes. Lássuk, mennyire ismered a zenekar történetét!
A Beatles együttes utolsó hangos dala – te mennyit tudsz róluk?
Különleges évfordulót ünneplünk ma. A világhírű angol együttes, a Beatles, 1969. január 30-án, egy különleges koncertet adott az Apple Corps stúdió székhelyének tetején. Az előadás 42 percig tartott, a Metropolitan Police rendőrei ezután érkeztek a helyszínre, hogy megkérjék őket, játsszanak halkabban.
A fellépésről videófelvételek is készültek, melyeket az 1970-es Let It Be és a 2021-es The Beatles: Get Back dokumentumfilmekben is felhasználtak. Mivel nem sokkal ezután oszlott fel a Beatles, ez tekinthető utolsó koncertjüknek.
A Beatles 1970-ben megszűnt, a zenekar tagjai külön utakon folytatták zenei pályájukat. John Lennon meggyilkolásával az újraalakulás minden reménye elveszett, emlékezetük azonban megmaradt a további generációk számára is.
A Beatles mai napig a legtöbb lemezt eladott együttes a világon, csupán az Egyesült Államokban tizenhárom platinalemezt kaptak. Bár a zenekar egyik tagja sem volt képzett zenész, dalaikkal milliókat tudtak megszólítani. A sikerek magukért beszélnek.
Lássuk, mennyire ismered a Beatles együttest!
1. Mi volt a zenekar első nagylemezének címe?
2. Ki volt a zenekar dobosa?
3. Ki volt a Beatles első dobosa?
4. Mi volt a Beatles utolsó stúdióban felvett albuma?
5. Melyik albumon szerepel a „Lucy in the Sky with Diamonds” című dal?
6. Mi volt a munkacíme a „Yesterday” című dalnak?
7. Melyik városban lépett fel utoljára élő közönség előtt a Beatles (nem számítva a tetőkoncertet)?
8. Melyik dalban hallható a híres „I buried Paul” félrehallás?
9. Mi volt a félrehallott szöveg eredetileg?
10. Melyik Beatles-dal volt az első, amelyben indiai hangszer jelent meg?
