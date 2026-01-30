RETRO RÁDIÓ

Ezen a napon adta utolsó koncertjét a Beatles: mennyit tudsz az együttesről? - Kvíz

Ma is énekeljük a slágereiket, többször is listavezetők voltak a rangosabb magazinokban, rádiókban. A Beatles zenekar méltán a legsikeresebb együttes a világon, épp ezen a napon adták utolsó koncertjüket. Lássuk, mennyire ismered a zenekart!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 08:00
The Beatles 1969 kvíz koncert

Ezen a napon, január 30-án adta utolsó koncertjét a legendás Beatles együttes. Lássuk, mennyire ismered a zenekar történetét!

A Beatles utolsó koncertje január 30-án volt, 1969-ben
A Beatles Londonban. Fotó: PA Images /  Getty Images

A Beatles együttes utolsó hangos dala – te mennyit tudsz róluk?

Különleges évfordulót ünneplünk ma. A világhírű angol együttes, a Beatles, 1969. január 30-án, egy különleges koncertet adott az Apple Corps stúdió székhelyének tetején. Az előadás 42 percig tartott, a Metropolitan Police rendőrei ezután érkeztek a helyszínre, hogy megkérjék őket, játsszanak halkabban.

A fellépésről videófelvételek is készültek, melyeket az 1970-es Let It Be és a 2021-es The Beatles: Get Back dokumentumfilmekben is felhasználtak. Mivel nem sokkal ezután oszlott fel a Beatles, ez tekinthető utolsó koncertjüknek. 

A Beatles 1970-ben megszűnt, a zenekar tagjai külön utakon folytatták zenei pályájukat. John Lennon meggyilkolásával az újraalakulás minden reménye elveszett, emlékezetük azonban megmaradt a további generációk számára is. 

A Beatles mai napig a legtöbb lemezt eladott együttes a világon, csupán az Egyesült Államokban tizenhárom platinalemezt kaptak. Bár a zenekar egyik tagja sem volt képzett zenész, dalaikkal milliókat tudtak megszólítani. A sikerek magukért beszélnek.

Lássuk, mennyire ismered a Beatles együttest! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mi volt a zenekar első nagylemezének címe?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ki volt a zenekar dobosa?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Ki volt a Beatles első dobosa?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mi volt a Beatles utolsó stúdióban felvett albuma?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik albumon szerepel a „Lucy in the Sky with Diamonds” című dal?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mi volt a munkacíme a „Yesterday” című dalnak?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik városban lépett fel utoljára élő közönség előtt a Beatles (nem számítva a tetőkoncertet)?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik dalban hallható a híres „I buried Paul” félrehallás?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mi volt a félrehallott szöveg eredetileg?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik Beatles-dal volt az első, amelyben indiai hangszer jelent meg?

 

 

