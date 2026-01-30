Ezen a napon adta utolsó koncertjét a Beatles: mennyit tudsz az együttesről? - Kvíz

Ezen a napon, január 30-án adta utolsó koncertjét a legendás Beatles együttes. Lássuk, mennyire ismered a zenekar történetét!

A Beatles Londonban. Fotó: PA Images / Getty Images

A Beatles együttes utolsó hangos dala – te mennyit tudsz róluk?

Különleges évfordulót ünneplünk ma. A világhírű angol együttes, a Beatles, 1969. január 30-án, egy különleges koncertet adott az Apple Corps stúdió székhelyének tetején. Az előadás 42 percig tartott, a Metropolitan Police rendőrei ezután érkeztek a helyszínre, hogy megkérjék őket, játsszanak halkabban.

A fellépésről videófelvételek is készültek, melyeket az 1970-es Let It Be és a 2021-es The Beatles: Get Back dokumentumfilmekben is felhasználtak. Mivel nem sokkal ezután oszlott fel a Beatles, ez tekinthető utolsó koncertjüknek.

A Beatles 1970-ben megszűnt, a zenekar tagjai külön utakon folytatták zenei pályájukat. John Lennon meggyilkolásával az újraalakulás minden reménye elveszett, emlékezetük azonban megmaradt a további generációk számára is.

A Beatles mai napig a legtöbb lemezt eladott együttes a világon, csupán az Egyesült Államokban tizenhárom platinalemezt kaptak. Bár a zenekar egyik tagja sem volt képzett zenész, dalaikkal milliókat tudtak megszólítani. A sikerek magukért beszélnek.

Lássuk, mennyire ismered a Beatles együttest!