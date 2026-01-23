„Egyre több infót kapunk és még mindig jönnek a videófelvételek” - rendkívüli bejelentést tett Jákli Mónika egykori párja

Boráros Gábor új részleteket osztott meg a 31 évesen elhunyt fitneszmodell, Jákli Mónika halálának ügyében. Az MMA-harcos a szerdán történt tragédia óta folyamatosan beszámol a közösségi oldalán a történtekről: elmondta, hogy benne is számos megválaszolatlan kérdés maradt egykori párja elvesztése kapcsán, valamint azt is közölte, hogy közös kislányuk, Zora egyelőre nem tud az édesanyját ért tragédiáról - írja a Bors.

Jákli Mónika egykori párja, Boráros Gábor még nem mondta el kislányuknak a tragikus hírt Fotó: Instagram

Sokan kérdeztek Zora felől és azt tudom elmondani, hogy ma 11-kor voltam a gyermekpszichológussal beszélni, kikérni a véleményét. Felkészített az eseményekre. Felkészített arra, hogy milyen kérdéseket tehet fel Zora, mire legyek felkészülve, és hogy ezt hogyan és miképpen lehetne Zorával közölni. Nagyon nagy segítséget adott és minden kérdésemre válaszolt, de ettől függetlenül ez a feladat akkor is k*rva nehéz lesz

- mondta Boráros Gábor az első Instagram-történetében.

A következőben pedig már arról beszélt, hogy rengeteg megkeresést kap interjúk kapcsán, mind tévéktől, mind az újságoktól, azonban addig nem szeretne hosszabban nyilatkozni, amíg nem körvonalazódnak a dolgok, és nem tisztázódnak a kérdések.

Boráros Gábor egyre jobban körvonalazódnak a válaszok Fotó: Boráros Gábor/Instagram

Egyre több infót kapunk és még mindig jönnek a videófelvételek, egyre jobban áll össze a kép arról, hogy mégis mi mit követett és mi történt azon az estén, azon az éjjel. Amit így elöljáróban el tudok mondani az az, hogy jövőhét kedden egy órakor lesz majd a sajtótájékoztató Győrben. A pontos helyszínről majd később adok információt

- zárta gondolatait Jákli Mónika volt férje.