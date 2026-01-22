Jákli Mónika halála: furcsán viselkedett az influenszer vőlegénye a tragédia helyszínén, tényleg ezt tette volna?
Ahogy arról beszámoltunk, Jákli Mónika egy tragikus autóbalesetben életét vesztette. A csinos fitneszmodell mindössze 31 éves volt.
A tragédia kapcsán most érdekes hír jelent meg a szlovák sajtóban. Ugyanis sajtóértesülések szerint Jákli Mónika párja állítólag meglepően korán ért a baleset helyszínére.
A Pluska.sk portál információi szerint Mónika vőlegénye már a mentők beavatkozása közben a baleset helyszínén tartózkodott, rendkívül gyorsan odaérhetett. Ez maguknak a mentősöknek sem kerülte el a figyelmét. Állítólag meg is kérdezték tőle, hogyan lehetséges, hogy ilyen hamar értesült a balesetről. A férfi azt válaszolta, hogy egy, a mobiltelefonján futó alkalmazás figyelmeztette, amely rögzítette Mónika autójának hirtelen megállását. Ugyanis az autó az ő kereskedésének a tulajdona volt.
Furcsán viselkedett az influenszer vőlegénye
Szemtanúk szerint a férfi viselkedése szokatlanul hűvösnek tűnt.
Nem érdeklődött az egészségi állapota felől. Csak a mobiltelefonját kereste
– állítják az ott tartózkodók.
Két egymástól független forrás szerint Mónika családja később a kórházban próbálta megkeresni az említett mobilt, sikertelenül. A személyzet állítólag visszaküldte őket a baleset helyszínére, illetve az út környékére, hogy megnézzék, nem a fűben van-e a készülék. Hogy mi történt a telefonnal, és végül hová került, egyelőre nem ismert. Jákli kislányának apja, Boráros Gábor ma délelőtt azt írta Instagramon, hogy ő is tele van kérdésekkel a tragédia kapcsán...
De ezeket a pletykákat semmilyen hivatalos forrás nem erősítette meg, csupán a helyi szóbeszédek képezik az alapjukat. Jákli Mónika halála az egész országot megrázta, és nemcsak a családja, de sok rajongója, követője is tudni szeretné, hogy mi történhetett azon a végzetes hajnalon - írja a Bors.
