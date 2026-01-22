Jákli Mónika halála: furcsán viselkedett az influenszer vőlegénye a tragédia helyszínén, tényleg ezt tette volna?

Ahogy arról beszámoltunk, Jákli Mónika egy tragikus autóbalesetben életét vesztette. A csinos fitneszmodell mindössze 31 éves volt.

Jákli Mónika tragikus autóbalesetben életét vesztette Fotó: Csaba Agota / RTL sajtóklub

A tragédia kapcsán most érdekes hír jelent meg a szlovák sajtóban. Ugyanis sajtóértesülések szerint Jákli Mónika párja állítólag meglepően korán ért a baleset helyszínére.

A Pluska.sk portál információi szerint Mónika vőlegénye már a mentők beavatkozása közben a baleset helyszínén tartózkodott, rendkívül gyorsan odaérhetett. Ez maguknak a mentősöknek sem kerülte el a figyelmét. Állítólag meg is kérdezték tőle, hogyan lehetséges, hogy ilyen hamar értesült a balesetről. A férfi azt válaszolta, hogy egy, a mobiltelefonján futó alkalmazás figyelmeztette, amely rögzítette Mónika autójának hirtelen megállását. Ugyanis az autó az ő kereskedésének a tulajdona volt.