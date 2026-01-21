Most kaptuk: autóbalesetben életét vesztette Jákli Mónika

Baleset történt hajnal négy óra magasságában Nagymegyer és Alistál között a 63-as főúton. A baleset részletei kapcsán egyelőre csak annyit tudni, hogy egy Mercedes-Maybach halad Nagymegyer felé, ám egy balkanyarban letért az útról és a fák közé csapódott. Már biztos Jákli Mónika a balesetben elhunyt sofőr.

Jákli Mónika autóbalesetben életét vesztette / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Egyelőre ennyit tudni Jákli Mónika balesetéről

Az autó nem kis sebességgel haladhatott, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy az ütközés következtében több darabra szakadt. Lényegében nem sok minden maradt az autóból, ami aztán ki is gyulladt. A történteket Hodosi Tibor tűzoltó parancsnok erősítette meg a Paraméternek.

A Paraméter több, egymástól független forrásból is arról értesült, hogy az autót nem más vezette, mint Jákli Mónika ismert fitnesz modell és influenszer.

Hodosi Tibor elmondta, hogy a sofőr teste a kigyulladt autó mellett feküdt, mikor nagymegyeri egységük a helyszínre ért. Elhúzták az autótól, majd megpróbálták újraéleszteni. Ezt folytatták a mentők is, de minden igyekezetük ellenére nem sikerült.

Michaela Ulehlová, a Nagyszombati Kerületi Rendőrség szóvivője pedig megkeresésükre elárulta, hogy az autóban egy személy ült, és életét vesztette.

Egy szlovák lap is megerősítette, hogy a balesetben Jákli Mónika vesztette életét. Mint írják, a sérülései miatt a kórházban hunyt el nem sokkal 6:00 előtt.