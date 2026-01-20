Mentőt riasztottak: tűz ütött ki egy családi házban, egy embert a tűzoltók cipeltek ki
Több helyszínről is rohantak a tűzoltók oltani.
Mentő kellett, miután tűz keletkezett egy gyöngyössolymosi, Szabadság úti családi házban kedden késő este. Az egyik szoba mennyezete égett át, a tűz kis területen elérte a födémszerkezetet is. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a lángokat, majd az izzó részeket kutatták.
Mentőre is szükség volt
Az épületben két ember tartózkodott, egyikük segítség nélkül elhagyta a házat, másikukat a tűzoltók vitték ki az ingatlanból. A helyszínre mentő is érkezett – közölte a katasztrófavédelem.
