Mentőt riasztottak: tűz ütött ki egy családi házban, egy embert a tűzoltók cipeltek ki

Több helyszínről is rohantak a tűzoltók oltani.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.20. 21:58
tűz mentő családi ház

Mentő kellett, miután tűz keletkezett egy gyöngyössolymosi, Szabadság úti családi házban kedden késő este. Az egyik szoba mennyezete égett át, a tűz kis területen elérte a födémszerkezetet is. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a lángokat, majd az izzó részeket kutatták.

Mentőt riasztottak, tűz ütött ki egy családi házban (Fotó: FERENC DONKA / AFP – Képünk illusztráció)

Mentőre is szükség volt

Az épületben két ember tartózkodott, egyikük segítség nélkül elhagyta a házat, másikukat a tűzoltók vitték ki az ingatlanból. A helyszínre mentő is érkezett – közölte a katasztrófavédelem

 

