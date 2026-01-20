Operatív Törzs: Marad a hideg, folyamatos a tűzifaosztás

A meteorológiai előrejelzések szerint szerdáig marad a hideg időjárás, utána fokozatosan enyhül. Kazincbarcikán szünetel a távhőszolgáltatás, de a lakóházak egyelőre nem hűltek ki, a melegedőhelyet senki nem vette igénybe. A tűzifa kiszállítása tovább folytatódik.

Az operatív törzs sajtótájékoztatója / Fotó: Balogh Zoltán

Itt az Operatív törzs legfrissebb hójelentése

Elzárt település, útlezárás, súlykorlátozás nincs az országban.

A meteorológiai előrejelzés szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl keleti részein borult lesz az idő, máshol várhatóan kisüt a nap. A borult, ködös területeken jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Késő este -13 és -5 °C között alakul a hőmérséklet.

A rendkívüli hideg miatt január 15-e óta összesen 2494 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük. Ebből 1019 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1475 pedig az önkormányzatokhoz került.

A tűzifa szállítás előtti feldarabolását hétfőn 181 tűzoltó végezte, 476 katona, rendőr és polgárőr 190 járművel juttatta el azt 61 település 315 címére. A leszállított 800 köbméter tűzifából 254 köbmétert közvetlenül a rászorulókhoz, 546 köbmétert az arra igényt bejelentő települési, illetve nemzetiségi önkormányzatokhoz juttattak el, amelyek továbbítják a rászorulókhoz.

Kazincbarcikán 2026. január 19. kora délután óta csőtörés miatt 8710 fogyasztónál nincs önkormányzati távhőszolgáltatás. A távhőrendszer sokáig tartja a meleget, így az érintett lakóházak kedd délig hűlnek 18 °C-ra. A hiba elhárításán a helyi üzemeltető dolgozik, sérült vezetékszakasz kizárásával a szolgáltatás előreláthatóan kedd délig részlegesen helyreáll. Az Operatív Törzs további melegedőhelyeket, illetve melegedőbuszokat is kész biztosítani.

Egy művelődés házat melegedőhelyként megnyitottak - ezt eddig senki nem vette igénybe. Amennyiben szükséges további melegedőhelyek, melegedőbuszok állnak rendelkezésére. A Keleti Pályaudvaron egy 10 kocsiból - köztük 4 hálókocsiból - álló vasúti szerelvény áll készenlétben, 4 órán belül melegedővonatként Kazincbarcikára érkezhet.