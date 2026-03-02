„Ukrajnában egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik. Ebbe a teljesen reménytelen és értelmetlen háborúba önti a pénzt számolatlanul Brüsszel, és még több pénzt akarnak elvenni az európai emberektől, hogy még tovább folytassák ezt az értelmetlen és reménytelen háborút, amely nap mint nap újabb haláleseteket, újabb szenvedést és újabb embervadászatokat hoz. Ukrajnában ugyanis nyílt embervadászat zajlik az utcán annak érdekében, hogy fenn tudják tartani a háborút” – mondja friss videójában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: Berendeltük Ukrajna nagykövetét! Fotó: MW

Majd így folytatja a külgazdasági és külügyminiszter:

„A nyílt embervadászat kényszersorozás keretében most két újabb magyar sértettről, áldozatról kaptunk értesítést. Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról, Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el, annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól. Egy másik magyar nemzetiségű fiatalt pedig, aki mentális problémákkal is küzdött, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt. A mai napon ezért a külügyminisztériumba rendeltük Ukrajna budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat a tovább zajló erőszakos sorozások és a tovább zajló nyílt embervadászattal szemben.”

Végül így zárja sorait Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közzétett videóban: „Ez a háború teljesen reménytelen, ezt a háborút azonnal be kell fejezni! Ez a háború minden nap csak újabb és újabb áldozatokkal és szenvedéssel jár. Semmi értelme nincsen.”