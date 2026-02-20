RETRO RÁDIÓ

Blokkoljuk az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást

Amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 19:27
Szijjártó Péter Ukrajna támogatás

Szijjártó Péter: Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken.

Szijjártó Péter 2026_01_10 Budapest
Szijjártó Péter Fotó: MW / youtube

Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Mátészalkán.

A tárcavezető leszögezte, hogy az ukrán kormány Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva a Barátság kőolajvezeték blokkolásával zsarolja Magyarországot annak érdekében, hogy olajellátási zavart állítsanak elő és ezer forintra növeljék a benzinárat a választások előtt. "Mi nem engedünk ennek a zsarolásnak, nem támogatjuk Ukrajna háborúját, nem fizetünk az ukránoknak a háborúért, nem engedjük a magyar emberek pénzét elküldeni Ukrajnába, és nem engedjük, hogy megemeljék a benzinárat Magyarországon" - figyelmeztetett. Majd úgy vélekedett, hogy az olajszállítás blokkolásával Ukrajna sérti az Európai Unióval kötött társulási megállapodását, és aláhúzta, hogy mindaddig, amíg Kijev így tesz, addig a magyar kormány is blokkolni fogja az Ukrajna szempontjából fontos EU-s döntéseket - írja a Ripost.

Így azt a döntést hoztuk, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hadikölcsön ügyét mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken. Mindaddig, amíg nem indul újra az olajszállítás Magyarország irányába, addig Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz

 - tudatta.

 

