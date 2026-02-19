Zelenszkij bosszúja a Barátság kőolajvezeték leállítása

Az Index birtokába jutott jelentés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, hogy így gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt.

Fotó: Volodimir Zelenszkij

A szerdai kormányülés után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását. Az ügy előzménye az, hogy Ukrajna január 27-e óta nem indította újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A miniszter hozzátette, a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információik alapján minden műszaki, fizikai és technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon, ennek elmaradása pedig egy politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg.

Az ukránok politikai bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Az Index értesülése szerint a kormányülésen a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi tudatos, politikai leállítása miatt meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolóját is. A lap úgy tudja, ezek a jelentések egyetértettek abban, hogy az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság vezetéken keresztül történő szállítás megszüntetésére. A jelentés több ukrán energetikai szakértő nyilatkozatát is tartalmazza, amely szerint a Lviv megyei Brodi város közelében található kőolajvezeték

nem közvetlenül rongálódott meg egy orosz támadás után, és az alkalmas a szállítások újraindítására.

Az Index információi szerint a légicsapás egy ukrán tulajdonban lévő tartályt ért, az azt tartalmazó kőolajat Lengyelországba tervezték exportálni. A jelentés egyértelműen azt állítja, hogy a támadás legfeljebb ideiglenes technológiai szünetet eredményezhetne a szállításokban,

Ukrajna azonban így próbál nyomást gyakorolni a magyar kormányra az ukrán európai integrációs törekvések akadályozása miatt.

A kormány elé kerülő jelentés kitért arra is, hogy az ukrán vezetés felkészült a leállítás miatt adódó jogi problémákra is – tudta meg a lap. Tisztában vannak azzal is, hogy Magyarország, Szlovákiával egyetemben bírósági eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy újraindítsák a kőolaj szállítását, és az is világos számukra, hogy ebben az esetben Ukrajna komoly pénzbírságra számíthat a nemzetközi szerződések megsértése miatt.