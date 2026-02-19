Zelenszkij bosszúja a Barátság kőolajvezeték leállítása
Titkosszolgálati jelentés bizonyítja.
Az Index birtokába jutott jelentés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, hogy így gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt.
A szerdai kormányülés után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását. Az ügy előzménye az, hogy Ukrajna január 27-e óta nem indította újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A miniszter hozzátette, a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információik alapján minden műszaki, fizikai és technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon, ennek elmaradása pedig egy politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg.
Az Index értesülése szerint a kormányülésen a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi tudatos, politikai leállítása miatt meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolóját is. A lap úgy tudja, ezek a jelentések egyetértettek abban, hogy az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság vezetéken keresztül történő szállítás megszüntetésére. A jelentés több ukrán energetikai szakértő nyilatkozatát is tartalmazza, amely szerint a Lviv megyei Brodi város közelében található kőolajvezeték
nem közvetlenül rongálódott meg egy orosz támadás után, és az alkalmas a szállítások újraindítására.
Az Index információi szerint a légicsapás egy ukrán tulajdonban lévő tartályt ért, az azt tartalmazó kőolajat Lengyelországba tervezték exportálni. A jelentés egyértelműen azt állítja, hogy a támadás legfeljebb ideiglenes technológiai szünetet eredményezhetne a szállításokban,
Ukrajna azonban így próbál nyomást gyakorolni a magyar kormányra az ukrán európai integrációs törekvések akadályozása miatt.
A kormány elé kerülő jelentés kitért arra is, hogy az ukrán vezetés felkészült a leállítás miatt adódó jogi problémákra is – tudta meg a lap. Tisztában vannak azzal is, hogy Magyarország, Szlovákiával egyetemben bírósági eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy újraindítsák a kőolaj szállítását, és az is világos számukra, hogy ebben az esetben Ukrajna komoly pénzbírságra számíthat a nemzetközi szerződések megsértése miatt.
Így játszaná ki Kijev a jogi kötelezettségeket
A lap által megismert jelentésből kiderül, hogy Mihajlo Goncsar, a kijevi CGS Strategy XXI Globális Kutatóközpont elnöke, energetikai szakértő azt javasolta, Budapest és Pozsony nyomására indítsák újra a Barátság vezetéket, de csak a szállítási egység minimalizálásával. A korlátozást pedig magyarázzák azzal, hogy a teljes újraindítás további orosz támadásokat eredményezne, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelent, valamint hivatkozzanak a kőolaj áramlásához szükséges áram kimaradására.
A Tisza Párt vezetése tudhatott az ukrán tervről
Az Index értesülései szerint a külügyminisztérium és a titkos szolgálatok beszámolójából az is kiderült, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián
a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani.
A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.
Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is - erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint szerdán Budapesten.
A tárcavezető a kormányülésen arról számolt be, hogy Magyarország kőolajellátását két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező Barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű.
Kifejtette, hogy hazánk a Barátság vezetéken tavaly mintegy 4,9 millió tonna kőolajat importált, míg az Adria vezetéken 400 ezer tonnát, ami szavai szerint jól mutatja az arányt a kettő között.
"Tehát Magyarország energiaellátása a kőolaj tekintetében mindig biztos lábakon áll, merthogy két lába van" - mondta.
Majd arra is emlékeztetett, hogy a Barátság vezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra, miközben ez teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag, technikailag.
"Eképp az a döntés az ukrán állam, az ukrán elnök vagy az ukrán kormány részéről, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást, az puszta politikai döntés" - fogalmazott.
Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ugyan a jelenlegi európai uniós szabályok értelmében tilos az orosz kőolaj importja, ez alól a szárazföld által körülzárt Magyarország és Szlovákia kivételt jelent, mivel a két ország mentességet kapott a csővezetékes szállításra vonatkozóan.
Majd kiemelte, hogy ez a szabály tartalmaz egy másik kitételt is, miszerint ha az orosz kőolaj szárazföldi tranzitja ellehetetlenül, akkor Budapest és Pozsony tengeri szállítással is vásárolhat Oroszországtól.
Ezért a szlovák gazdasági miniszterrel a múlt hét végén jeleztük hivatalosan a horvát kormánynak, hogy élünk ezen európai szabály adta lehetőséggel, s az Adria olajvezetéken orosz eredetű kőolajat kívánunk szállítani Magyarországra és Szlovákiába
- tudatta.
"A Mol meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát. Ez a szállítmány nagyjából március első napjaira tud beérkezni a horvátországi kikötőbe, onnan pedig öt-tíz napba kerül, amíg a Mol két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut" - folytatta.
A miniszter hangsúlyozta, hogy így Magyarország kőolajellátása biztonságban van jelenleg, az ország 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, és ha az európai szabályoknak megfelelően a tengeri útvonalon beérkezik az orosz kőolaj, akkor az gyakorlatilag március közepétől elérhetővé válik.
"Az európai szabály mindenkire, így Horvátországra nézve is kötelező. Nem arról van szó, hogy a magyar energiaellátást át akarjuk strukturálni, hanem arról, hogy élünk egy európai szabállyal. Nem szívesség, nem jófejség, nem humanitárius tevékenység, hanem az európai szabályok tiszteletben tartása" - húzta alá.
Illetve úgy vélekedett, hogy noha a horvát fél szerint az orosz kőolaj szállítása még amerikai szankciókba is ütközhet, ez nem vonatkozik a Molra.
Végül érintette azt is, hogy szlovák kollégájával levélben fordult az Európai Bizottsághoz ez ügyben, majd arra is figyelmeztetett az esetleges válaszlépések kapcsán, hogy Magyarország és Szlovákia igen fontos szerepet játszik Ukrajna áram, illetve földgáz- és dízelellátásában.
Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán Budapesten.
A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "politikai okokból" úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson.
"Az a szándéka az ukrán elnöknek, hogy olajellátási krízist állítson elő Magyarországon, viszont a magyar kormány felkészült az ilyen esetekre. Biztosítjuk az ország stabil kőolajellátását, az üzemanyagellátást a benzinkutakon és biztosítjuk a rezsicsökkentés fenntartását is" - szögezte le.
Magyarország elegendő, több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik
- hangsúlyozta.
Szijjártó Péter bejelentette, hogy ennek megfelelően szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mégpedig az energiaügyi biztoshoz.
Ebben jelezték, hogy Ukrajna politikai okokból leállította a kőolajszállítást, ezért kérték annak az európai uniós szabálynak a tiszteletben tartását és alkalmazását, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat.
"Az ennek megfelelő kezdeményezést megtettük a horvátok felé is, hiszen Horvátországon keresztül tudjuk Magyarországra szállítani a tengeri úton vásárolt kőolajat" - jegyezte meg.
"A Mol meg is rendelte az első szállítmányokat, amelyek már úton is vannak. Ezek gyakorlatilag március elejére a horvátországi kikötőbe érkeznek, ahonnan öt-tíz napba telik majd a kőolaj felszállítása a magyarországi és a szlovákiai finomítókba" - tette hozzá.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre