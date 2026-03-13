Cooky kiáll a béke mellett és részt vesz a budapesti Békemeneten!

Orbán Viktor elmondása szerint a vasárnapi Békemenet lesz az eddigi legfontosabb és legnagyobb, amit valaha tartottak. Ez köszönhető a jelenlegi helyzetnek is, mivel nem elég, hogy már több mint négy éve zajlik az orosz-ukrán konfliktus, a múlt hónapban kitört az iráni háború is. A világ egyre távolabb kerül a békétől, ezért is fontos, hogy a magyar emberek kiálljanak Budapest utcáira és megküzdjenek a békéért.

A mostani Békemenet a legfontosabb

Cooky most is ott lesz a Békemeneten

Túl sok a háború a világban

Cooky is kiemelte a Békemenet fontosságát

Jelenleg, ha szétnéz valaki, akkor szinte mindenhol találkozik a háborúval. Mennyivel szebb lenne, ha béke lenne az országokban. Az egészség után úgy gondolom, hogy a béke a legfontosabb az egész világon

– mondta a Borsnak a francia lemezlovas.

Cooky októberben is részt vett személyesen a Békemeneten és a mostanit sem fogja kihagyni. Akkor Orbán Viktor mögött foglalt helyet, miközben a miniszterelnök megtartotta beszédét. Akkor úgy nyilatkozott erről a dj, hogy egy óriási megtiszteltetés volt számára, hogy a magyar miniszterelnök gondolt rá, mivel az embernek nem mindennap érkezik egy ilyen felkérés. Cooky vasárnap is jelen lesz a meneten, mivel szívügyének gondolja, hogy béke legyen, nemcsak Magyarországon, de az egész világon.

Cooky üzent a magyar embereknek

Sokan bizonytalanok még azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e kimenni a budapesti Békemenetre március 15-én, de a francia származású lemezlovas egyértelművé tette, hogy kik is lesznek jelen vasárnap.

Aki békét akar, az velünk lesz. Ha pedig valaki békét akar, az rossz ember nem lehet. Meg kell mutatnunk, hogy Magyarország a béke pártján áll és szeretnénk, ha mindenhol békességben tudnának élni az emberek

– szögezte le Cooky.

A sokszor nagyszerű humorával kitűnő dj most úgy érzi, hogy a jelenlegi helyzethez nem lehet viccesen hozzáállni. „Nagyon durva, ami a világban történik. Először kitört a Covid-járvány, aztán jött az ukrán háború, most pedig a Közel-Keleten harcolnak éppen egymással. Ez nem normális és ilyenkor a legfontosabb üzenet a béke tud lenni” - árulta el a Borsnak a francia származású lemezlovas.



