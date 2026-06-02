RETRO RÁDIÓ

Exe hasonmásával jött össze a TV2 sztárja: vajon a volt párját keresi új kedvesében?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Szilágyi Dani legfrissebb bejegyzése futótűzként terjed, amelyben végre a nyilvánosság előtt is felvállalta új szerelmét. A fotó láttán valósággal megőrülnek a rajongók, akik szerint a dögös barna szépség tökéletesen illik a Házasság első látásra sármos sztárjához.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 20:00
Házasság első látásra TV2 szakítás szerelem

Új fejezet kezdődött a Házasság első látásra sármos sztárjának életében. Szilágyi Dániel, a TV2 nagysikerű realityjének közönségkedvence a közösségi oldalán végre ország-világ előtt felvállalta új szerelmét, és egyértelművé tette, végleg rátalált a boldogság. Bár a műsorban Tigyi Kármennel kötött televíziós házassága zátonyra futott, a jóképű testépítő nem veszítette el a hitét a szerelemben. A szakértők minden igyekezete ellenére a képernyőn ugyan nem sikerült tüzet gyújtaniuk egymás iránt, Dani arcára most egy titokzatos és sugárzó barna szépség oldalán tért vissza a semmivel sem összetéveszthető, őszinte mosoly.

A Házasság első látásra sztárja fülig szerelmes.
A Házasság első látásra sztárja újra szerelmes (Fotó: Bors)

Szerelmes a Házasság első látásra szépfiúja, de még mindig Kárment keresi tudat alatt?

A rajongók azonnal megrohamozták a kommentmezőt, hogy kifejezzék örömüket az új románc láttán. A követők szerint a fiatalok között elképesztő az összhang, és az új választott tökéletesen passzol a sztárhoz: “Összeillő, szép pár, derűs, kiegyensúlyozott hölgy, sok boldogságot!” – írta az egyik lelkes követő.  A kommentelők egy emberként ünnepelnek, és úgy látják, Dani most sokkal jobban összeillik új párjával, mint Kármennel, bár külsőre megszólalásig hasonlítanak egymásra a lányok. Az internetezők persze azonnal kombinálni kezdtek: vajon a döbbenetes hasonlóság puszta véletlen, vagy a sármos testépítő tudat alatt még mindig a műsorban megismert feleségét keresi? Felmerül a kérdés, hogy Dani valóban teljesen túl van-e a múlton, vagy a kettejük közt maradt lezáratlan érzések miatt választott egy olyan hölgyet, aki szemmel láthatóan Kármen típusát idézi.

Mi a helyzet Kármennel?

A sors különös fintora, hogy az ex feleség élete is pont mostanában vett éles fordulatot, ám az ő története jóval viharosabbra sikerült. Kármen ugyanis nemrégiben szakított a párjával, ám nála komoly értékrendbeli és morális különbségek vezettek a kapcsolat végéhez. Elmondása szerint exe félig izraeli származású és radikális véleményt képviselt a vallásról, a nőkről és a háborúról is, ami teljesen összeférhetetlen volt a lány nézeteivel: „A párkapcsolatunkat felbontottam, morális és vallási kérdések miatt. Egyszerűen nem fértek össze a nézeteink. (...) Én mondtam ki, hogy legyen vége. Egy ideig próbáltam teret adni ennek az egésznek, de be kellett látnom, hogy ez nem működhet” – fogalmazott tömören Kármen a Borsnak.

Dani a csúcson, Kármen a színpadon

Miközben Dani a fellegekben jár az új szerelmével és a rajongók imádatát élvezi, Kárment sem viselte meg a szakítás. A bikinifitnesz-versenyzőként sikeres lánynak most különben is másra kell koncentrálnia: gőzerővel készül egy rangos megmérettetésre, ahol élete legjobb formáját szeretné nyújtani.

A Házasság első látásra egykori házaspárja így teljesen külön utakon, de megtalálta a számításait. Kármen a sportban és a színpadi sikerekben, Dani pedig a magánéleti boldogságban és egy csodás új szerelemben teljesedik ki, amit a rajongók szerint maximálisan meg is érdemel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu