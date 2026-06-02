Exe hasonmásával jött össze a TV2 sztárja: vajon a volt párját keresi új kedvesében?

Új fejezet kezdődött a Házasság első látásra sármos sztárjának életében. Szilágyi Dániel, a TV2 nagysikerű realityjének közönségkedvence a közösségi oldalán végre ország-világ előtt felvállalta új szerelmét, és egyértelművé tette, végleg rátalált a boldogság. Bár a műsorban Tigyi Kármennel kötött televíziós házassága zátonyra futott, a jóképű testépítő nem veszítette el a hitét a szerelemben. A szakértők minden igyekezete ellenére a képernyőn ugyan nem sikerült tüzet gyújtaniuk egymás iránt, Dani arcára most egy titokzatos és sugárzó barna szépség oldalán tért vissza a semmivel sem összetéveszthető, őszinte mosoly.

A Házasság első látásra sztárja újra szerelmes (Fotó: Bors)

Szerelmes a Házasság első látásra szépfiúja, de még mindig Kárment keresi tudat alatt?

A rajongók azonnal megrohamozták a kommentmezőt, hogy kifejezzék örömüket az új románc láttán. A követők szerint a fiatalok között elképesztő az összhang, és az új választott tökéletesen passzol a sztárhoz: “Összeillő, szép pár, derűs, kiegyensúlyozott hölgy, sok boldogságot!” – írta az egyik lelkes követő. A kommentelők egy emberként ünnepelnek, és úgy látják, Dani most sokkal jobban összeillik új párjával, mint Kármennel, bár külsőre megszólalásig hasonlítanak egymásra a lányok. Az internetezők persze azonnal kombinálni kezdtek: vajon a döbbenetes hasonlóság puszta véletlen, vagy a sármos testépítő tudat alatt még mindig a műsorban megismert feleségét keresi? Felmerül a kérdés, hogy Dani valóban teljesen túl van-e a múlton, vagy a kettejük közt maradt lezáratlan érzések miatt választott egy olyan hölgyet, aki szemmel láthatóan Kármen típusát idézi.

Mi a helyzet Kármennel?

A sors különös fintora, hogy az ex feleség élete is pont mostanában vett éles fordulatot, ám az ő története jóval viharosabbra sikerült. Kármen ugyanis nemrégiben szakított a párjával, ám nála komoly értékrendbeli és morális különbségek vezettek a kapcsolat végéhez. Elmondása szerint exe félig izraeli származású és radikális véleményt képviselt a vallásról, a nőkről és a háborúról is, ami teljesen összeférhetetlen volt a lány nézeteivel: „A párkapcsolatunkat felbontottam, morális és vallási kérdések miatt. Egyszerűen nem fértek össze a nézeteink. (...) Én mondtam ki, hogy legyen vége. Egy ideig próbáltam teret adni ennek az egésznek, de be kellett látnom, hogy ez nem működhet” – fogalmazott tömören Kármen a Borsnak.