Eltűnt egy 195 centi magas fiatalember

A Szentendrei Rendőrkapitányság a 13090-157/78/2026. kör. számon indított eljárást Cs. Balázs szentendrei lakos eltűnése miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal férfi május 31-én, a délutáni órákban az otthonából távozott, azonban tartózkodási helye azóta ismeretlen. Az eltűnt felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt 195 centiméter magas, 20 éves fiatal megtalálásában (Fotó: Gé)

Ezt lehet tudni az eltűnt fiatalról

Cs. Balázs 195 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna, középhosszú haja van, arca enyhén borostás. Az eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Cs. Balázs teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.