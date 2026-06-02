Eltűnt egy 195 centi magas fiatalember
A rendőrség már keresi. Képet is megosztottak az eltűnt 20 évesről.
A Szentendrei Rendőrkapitányság a 13090-157/78/2026. kör. számon indított eljárást Cs. Balázs szentendrei lakos eltűnése miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal férfi május 31-én, a délutáni órákban az otthonából távozott, azonban tartózkodási helye azóta ismeretlen. Az eltűnt felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.
Ezt lehet tudni az eltűnt fiatalról
Cs. Balázs 195 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna, középhosszú haja van, arca enyhén borostás. Az eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Cs. Balázs teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy akik a képen látható férfit látták, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2894-es telefonszámon, illetve tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre