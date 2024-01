„Most ütöttem el egy nyamvadt biciklistát" – negyedszer menekült meg a halál karmából a zebrán elgázolt Anna

Ha valakit lehet igazi túlélőnek nevezni, akkor Anna bizonyosan az. A családanya gyermekkorában sikeresen kerekedett felül a leukémián, később kompressziós csigolyatörést szenvedett, ezt követően pedig a mellrákot is legyőzte. Most újabb megpróbáltatás vár rá, ugyanis január 23-án Budakalászon, egy gyalogátkelőnél, két – 7 és 10 éves – gyermeke szeme láttára gázolták el. Medencecsonttörést szenvedett, ezért meg kell műteni, ugyanakkor kétségtelen: az eset akár tragédiával is végződhetett volna.

Annát mentő vitte kórházba a baleset után (képünk illusztráció) Fotó: Juhász Gábor

A kétgyermekes édesanya a Facebookon számolt be a történtekről, méghozzá úgy, mintha kívülről látta volna az egészet.

„Már csak 3-4 percre vannak otthonról. Gyalogosátkelőhöz érnek, leszállnak a bicikliről, mert csak úgy szabályos átkelni, ezt a gyerekek is betéve tudják. Mint minden nap a délutáni csúcsidőben, most is az átelleni oldalon áll a dugó. Anyuka meg is dicséri a kisebbik fiút, milyen szépen megállt a zebra előtt” – idézte Anna szavait a Bors cikke.

Az édesanya a saját bevallása szerint benézett balra, meggyőződött arról, hogy nem érkezik autó, ezt követően szólt a fiainak, hogy indulhatnak. Majd ő maga is lelépett a járdáról. A következő pillanatban jobbról egy autó elgázolta. Csak egy pillanatra látta a fehér motorháztetőt, mielőtt megtörtént volna a baj. Anna még az aszfalton fekve is csak azt kérdezgette, hogy a gyermekei rendben vannak-e. Beszámolója szerint a gázoló az autóból kiszállva a fiai füle hallatára emelte fel a telefonját, és mondta valakinek:

Most ütöttem el egy nyamvadt biciklistát.

A sofőr ezt követően az áldozat – időközben a helyszínre siető – férjének is csak annyit mondott:

Sajnálom.

Annával végül mentő sietett kórházba. Azóta kiderült: meg kell műteni. A Borson keresztül pedig azt üzente: jelenleg az operációra és a rehabilitációra kell készülnie, így nem szeretne bővebben megszólalni a történtekről.