Alpakák és kenguruk közül került elő a magyar bűnöző - előtte azonban nagyot hibázott

Egy magyar férfi rövid életű, de annál sikertelenebb bűnözői karrierje tört derékba a minap, Ausztriában, méghozzá nem is akárhol. Történt ugyanis, hogy egy 59 éves magyar férfi nekivágott a karintiai Sankt Andrä festői lankáinak - igen ám, de korántsem turistaként: egy házat akart kirámolni. Bár kezdetben minden rendben ment, a rablás hamarosan vakvágányra futott, a magyar betörőt pedig a lehető legképtelenebb módon fogták el.

A magyar betörő egy közeli állatkertben bújt el, a zsaruk a vadak közül rángatták elő Fotó: GBJSTOCK (illusztráció)

Itt rejtőzött a magyar betörő

A magyar férfi az esti órákban közelítette meg a kiszemelt családi házat, azonban nagyot hibázott: a család ugyanis éppen otthon időzött, amikor a bűnöző hangtalanul besurrant. A betörésnek így hamarabb vége szakadt, mint tervezte, a belépés után ugyanis egyenesen azokkal találta szembe magát, akikkel legkevésbé sem akarta: a meglepett családdal. A kezdeti kínos csend és szemezés után a tulaj és az egyik rokon rögtön akcióba lépett, és rögvest a magyar férfire vetette magát. Mondhatni sikeresebbek voltak, mint maga, a betörő: az Oe24 információi szerint a két férfi gyorsan elvette a magyar besurranó szerszámostáskáját, mi több, még őt is sikerült lefogni és egy darabig a lakásban tartani. Itt viszont már a betörő is észbe kapott: gyorsan kiszabadult a csapdából, majd azelőtt elrohant, mielőtt az időközben riadóztatott zsaruk a házhoz értek volna.

Persze nem volt idő a gondos útvonaltervezésre, így ott rejtőzött el, ami a legközelebb esett a házhoz: egy közeli állatkertben. Úgy tudjuk, hogy a ház közelében fekvő vadrezervátumban számos állat tengeti mindennapjait, többek között kenguruk, alpakák és hatalmas vadnyulak ólja kínált csábító menedéket. A magyar betörő nem is gondolkodott sokat, be is vette magát az állatok mellé, itt találtak rá végül a meghökkent zsaruk is.

A rendőrök ugyanis ekkor már valóságos hajtóvadászatot indítottak utána, nem is telt bele sok idő, míg megtalálták és elő nem húzták az állatok közül. Bár a szemtanúk egyértelműen felismerték, a férfi nem adta könnyen magát: mindent tagadott, arra azonban ő sem tudott magyarázatot találni, hogy mit is keresett zárás után a vadrezervátumban.