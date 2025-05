Magával vitte kislányát a betöréshez, majd magára hagyta

Egy detroiti férfi egészen elképesztő módon próbált betörni egy házba: magával vitte 11 éves lányát is, majd amikor lebuktak, egyszerűen hátrahagyta a gyermeket, hogy maga menekülhessen. Az betörés április végén történt egy csendes kertvárosi utcában, ahol az egyik ház épp felújítás alatt állt. A férfi egy korábban ellopott autóval érkezett a helyszínre, majd betörte az ajtót és behatolt a házba – a kislányával együtt.

A betörés alatt hátrahagyta lányát a férfi Fotó: unsplash

A Wayne megyei ügyészség szerint az apa arra kényszerítette lányát, hogy segédkezzen a betörésben. A párost azonban megzavarta a tulajdonos 75 éves édesapjának fia, aki váratlanul megjelent a házban. A férfi azonnal elmenekült, hátrahagyva a lopott autót és saját gyermekét is. A kislányt a helyszínen találták meg, sokkos állapotban, miközben az apja már gyalog próbált meglógni a rendőrök elől. A hatóságok gyorsan elfogták őt.

Az ügyészség több vádpontban is eljárást indított a férfi ellen: első- és másodfokú betörés, épületből való lopás, lopott jármű eltitkolása, fiatalkorú bűncselekményre való rábírása, valamint kiskorú veszélyeztetése. A vádlott május 14-én áll bíróság elé.

A történet nemcsak azért döbbentette meg a közvéleményt, mert egy apa saját gyermekét használta fel eszközként a bűntetthez, hanem azért is, mert ennyire közönyösen és önző módon cselekedett a lebukás pillanatában. A kislány jelenleg gyámság alatt áll, a hatóságok pszichológiai támogatást is biztosítanak számára. - írja a New York Post.