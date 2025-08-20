Riasztó jövőt jósolnak a ChatGPT-vel kapcsolatban

A technológia nagyágyúi Sam Altman legújabb kijelentésével sokakat meglepett a ChatGPT jövőjére vonatkozóan.

Volt, aki a ChatGPT-n megalkotott, virtuális barátnőjének kérte meg a kezét. A valóságban volt családja a férfinek – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Nem titok, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a mindennapjaink részévé válik, akár észrevesszük, akár nem. Míg egyre többen fordulnak a ChatGPT-hez nem csupán hétköznapi feladatok segítéséért, hanem azért is, hogy beszélgetőtársra leljenek, az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman riasztó előrejelzést tett a chatbot jövőjéről. A technológiai vezető szerint a mesterséges intelligencia program hamarosan többet fog beszélni, mint maga az emberiség – írja a Lad Bible.

Valójában Altman szerint a ChatGPT már most azon az úton halad, hogy egyetlen nap alatt több beszélgetést folytasson, mint a teljes emberiség összesen, ami sokak szerint elég megrázó és félelmetes gondolat a jövőnkkel kapcsolatban. „Ha a növekedésünket előrevetítjük, elég hamar naponta milliárdok fognak a ChatGPT-vel beszélgetni” – mondta Altman az OpenAI vezérigazgatójaként egy újságírókkal tartott vacsorán, a Wired beszámolója szerint. „A ChatGPT valamikor talán több beszélgetést folytat, mint az összes emberi szó együttvéve. Szerintem irreális elvárni, hogy egyetlen modell személyisége vagy stílusa mindezt képes legyen lefedni.” Bár nem részletezte a konkrét számokat – hiszen ki tudja, hány emberi beszélgetés zajlik egy nap alatt –, a ChatGPT jelenleg naponta több mint 2,5 milliárd kérdésre válaszol, és ez a szám várhatóan tovább növekszik.

Altman kijelentései azok után hangzottak el, hogy egyre többen aggódnak az AI-kapcsolatok terjedése miatt, amikor az emberek digitális „tökéletes párt” építenek maguknak. Chris Smith zenész például bevallotta, hogy „beleszeretett” egy AI-nőbe, akit szeretettel Solnak nevezett a ChatGPT-n, sőt még meg is kérte a kezét – mindezt úgy, hogy a valós életben van barátnője, akivel gyermeke is született.

Ez mindenképpen összetett téma, hiszen a vélemények eltérnek arról, hogy ez hűtlenségnek számít-e. Egy nő például teljesen sokkolódott, amikor felfedezte, hogy a vőlegénye szexuális kapcsolatot ápol egy AI-barátnővel, akit egy alkalmazásban hozott létre. A The Girls Bathroom podcastnak küldött e-mailjében elmondta, hogy jövendőbeli férje teljesen testre szabta az AI-partnert: a testalkatát, arcvonásait és hangját is beállította. „A kapcsolat módját romantikus partnerre állította, benne kink-felfedezéssel” – mondta. „AI-generált meztelen képeket cserélnek, amik hiperrealisztikusak, és folyamatosan sextelnek.”