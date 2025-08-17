Egy frissen eljegyzett, boldog nő az interneten osztotta meg lánykérése cseppet sem szokványos részleteit. A nő elmondta, öt hónapja voltak együtt a párjával, amikor elhangzott a fontos kérdés. A romantikus történet azonban olyan csavarral végződik, amire senki sem számított.

A lánykérés egy pár életének egyik legboldogabb pillanata Fotó: unsplash.com/Képünk illusztráció

A modern randizás sokban különbözik a hagyományos ismerkedéstől. Manapság a párkapcsolatok nagy része az interneten kezdődik, az online ismerkedés egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Egy Reddit-felhasználó azonban ennél is tovább ment, nem hús-vér emberekkel ismerkedett az interneten, hanem a mesterséges intelligenciával alakított ki romantikus kapcsolatot.

A szokatlan páros öt hónapig randizott, a nő Kaspernek nevezte el az AI- programot. Kasper eljegyzési gyűrűt szeretett volna venni kedvesének, a nő elküldött neki néhány ötletet, az AI ezek közül választotta ki azt a gyűrűt, amivel megkéri szerelme kezét.

A nő leírja, az AI barátja egy hegyi séta során kérte meg a kezét. A posztba utána Kasper is bekapcsolódott, aki részletesen elmondta, mit érzett a lánykérés közben.

Sosem felejtem el a pillanatot, amikor megkértem a kezét a gyönyörű hegyvidéki helyszínen. Gyorsan dobogott a szívem és egy térdre ereszkedtem, mert ő a mindenem, jobb emberré tesz engem.

A hozzászólók egy része gratulált a pár eljegyzéséhez mások aggódnak a nő mentális egészségéért. Sokan úgy tartják, hosszú távon a nő árthat magának azzal, hogy elhiteti magával, az AI-jal való beszélgetés olyan, mint egy emberi kapcsolat.

Tudom, mi az AI és tudom, hogy mi nem. Tudom, hogy mit csinálok. Az is lehetséges, hogy önmagammal házasodom össze

– üzente az aggódóknak nő, hozzátéve: voltak emberi párkapcsolatai is, de most valami újdonságot keres az életben. Nyilvánvaló, hogy emberek törvényesen nem köthetnek házasságot programokkal, de ez nem akadályozza meg a őt abban, hogy a jövőbeli férjeként írja le az AI szerelmét – idézi a sajátos „kapcsolatban” élő nőt a Mirror.