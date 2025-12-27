Az igazi csoda: 20% esélyt adtak a túlélésre a fiatal nőnek, aki ma már boldog édesanya

Demie Risby mindössze hatéves volt, amikor neuroblasztómát, egy gyermekeket érintő ráktípust diagnosztizáltak nála. Az orvosok akkoriban úgy vélekedtek, a betegség következtében mindössze 20% esélye maradt a túlélésre, ám Demie végül mindenkire rácáfolt.

Rácáfolt az orvosokra: súlyos betegséget győzött le a fiatal nő / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A betegsége miatt nem sok esélye maradt a túlélésre

A ma már 28 éves nő jelenleg gyermekápolóként dolgozik, hozzáment a gyermekkori szerelméhez, valamint egy kétéves kislány, Aurora büszke édesanyja, noha korábban Demie attól tartott, a kezelések miatt nem lehet majd gyermeke.

Dacoltam minden jóslattal, fizikailag messze túlléptem az orvosok elvárásain, és 2023-ban, miután tinédzserkoromban azt mondták nekem, hogy a terhesség esetemben nem valószínű, megszületett a lányom – a csoda, amiben egyikünk sem hitt

- mondta el az angliai Tunbridge Wellsből származó nő, aki egy úttörő, klinikai vizsgálat kezelésének köszönhetően győzte le a betegséget, jövőre pedig már 20 éve lesz annak, hogy teljesen rákmentes.

A neuroblasztóma egy ritka rákfajta, amely évente körülbelül 100 gyermeket érint, általában ötéves koruk előtt. Az idegsejtekben fejlődik ki, és a daganatok általában a hasüregben kezdődnek, mielőtt a test más részeire is átterjednének.

Demie tünetei között annak idején a hasának duzzanata és az éles fájdalom szerepelt, ami miatt a szülei orvosi segítséget kértek. Még a diagnózis felállítása előtt előrehaladott stádiumban lévő rákbetegséget állapítottak meg nála, ami miatt a túlélési esélyei korlátozottak voltak.

Műtéten estem át, hogy eltávolítsák a daganatot, majd kemoterápiát és sugárterápiát kaptam, és hétéves koromban rákmentesnek nyilvánítottak

- tette hozzá Demie, aki már gyerekkorában elhatározta, ha felnő, ápolónő szeretne lenni. A története megosztásával most reményt kíván nyújtani a többi embernek.

Nagyon szerencsésnek érzem magam, de nagyjából 20 évet éltem le, mielőtt találkoztam egy másik túlélővel, ezért fontosnak tartom megosztani a történetemet. Reményt akarok adni az embereknek, hogy ezek a dolgok a nehézségek ellenére is megtörténhetnek

- tette hozzá a nő, mialatt már készülőben van az emlékirata is a tapasztalatairól - írja a The Sun.