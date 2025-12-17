„Azt hittem, az étvágytalanság a stressz miatt van - a valódi diagnózis borzalmas volt”

A kétgyermekes édesanya januárban észlelte először a tüneteket, nagyjából akkor, amikor éppen a házát adta el, emiatt a stressznek tulajdonította azokat. A tunbridge wellsi Annie De’Ath most Portugáliában keres speciális kezelést, miután közölték vele, hogy hasnyálmirigyrákja van.

Stressznek hitte a tüneteket, életveszélyes betegség állt a háttérben / Fotó: Freepik - illusztráció

Azt hitte, a stressz okozza az étvágytalanságát - a valóság azonban sokkoló volt

Azt hittem, talán a stressz az oka, aztán a lányom noszogatott, hogy menjek el orvoshoz. Február közepén volt időpontom a háziorvosnál, aki azt tanácsolta, hogy csináltassak egy ultrahangot, és akkor látták meg ezt a csomót a hasnyálmirigyemben. Az egész teljesen lesújtó volt. Azt hittem, másnap meghalok. Egyébként nagyon egészséges vagyok, egész életemben még egyetlen napot sem voltam betegállományban a munkám miatt

- emlékezett vissza az 58 éves nő.

Márciusban egy sor vizsgálat és endoszkópia után a következő hónapban megkezdte a kemoterápiát. Azonban ennél a ráktípusnál a műtét az egyetlen valódi esély bármiféle gyógyulásra, különben csak kordában tudják tartani.

Daganata bonyolult elhelyezkedése miatt az Egyesült Királyságban dolgozó orvosok kizárták a műtét lehetőségét. Egy lisszaboni konzultációt követően azonban, amelyet Markus Büchler professzorral, a Botton-Champalimaud Hasnyálmirigyrák Központ világhírű szakemberével folytatott, végre egy mentőövet kapott, amely valódi esélyt adhat számára a betegség legyőzésére.

Egy múlt havi videókonzultáció során a nemzetközileg elismert hasnyálmirigy-specialista megerősítette, hogy szerinte a műtét lehetséges. Annie-nek azonban azonnal újra kemoterápián kell átesnie, hogy a rákot ismét kontroll alá vonják.

Egyszerűen nem tehetem meg, hogy ne csináljam végig. Próbálok pozitív maradni. Sok sétálok, próbálok mozgásban maradni, és csak a legjobbat nyújtani.

A kétgyermekes édesanya másokat is figyelmeztet a váratlan diagnózisa után:

Ne hagyják figyelmen kívül a jeleket. Imádok enni, vékony és aktív vagyok, szeretem az ételeket, ezért az étvágytalanság és a hányinger kicsit furcsa volt számomra.

Annie hozzátette, hogy ennél sokkal több tünet is lehet, de nyilvánvalóan mindez közben tovább zajlik a testben. Éppen ezért nem szabad elmenni amellett, ami szokatlan a saját testünkhöz képest - számolt be róla a Mirror.