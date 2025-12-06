RETRO RÁDIÓ

Nem is olyan ritka tünetek: Rákos betegség miatt változott meg egy nő bőrszíne

A nő bőre barnává, majd sárgává vált a betegség hatására.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
Egy édesanya különös tüneteket észlelt, de mindegyikre volt egy egyszerű magyarázat, ezért nem vette komolyan az állapotát. Egy idő után azonban feltűnt neki, hogy a bőre színt váltott, a furcsa tünet rákos betegséget jelzett.

Rákos betegség miatt narancssárgává vált a nő bőre
Rákos betegséget rejtettek a különös tünetek      Fotó:  pexels.com

Debra MacCuaig édesanya és tanárnő egyszerűen megmagyarázható tüneteket tapasztalt: a bőre viszketett és barnább árnyalatúvá vált. Az édesanya először úgy gondolta, hogy a néha használt önbarnító miatt változott meg a bőrszíne, de később rájött, hogy nem az volt az oka.

Az édesanya úgy gondolta, hogy a viszketését a mosószere vagy hidratálókréme okozhatta, ezért nem aggódott a tünet miatt. Ezen felül a nő néha használt önbarnítót is, ezért nem lepődött meg, amikor bronzosabb árnyalatúvá vált a bőre.

A 38 éves nő hamarosan észrevette, hogy a szeme elkezdett besárgulni, mely hatására a munkahelyén kollégái azzal viccelődtek, hogy úgy néz ki, mint egy szereplő a Simpson családból.

Debra ezután sárgaságra gyanakodott. A vérvizsgálatokat követően az orvosok aggódni kezdtek az anyuka állapota miatt, a vizsgálat kimutatta, hogy probléma lehet a nő májával vagy az epevezetékeivel.

Az orvosok a műtét közben megtalálták a probléma okát, daganat nőtt a hasnyálmirigye tetején, amit sikeresen eltávolítottak. A nőnek hat hónapos kemoterápiára volt szüksége, de utána teljesen felépült.

Sajnos Debra édesanyja is hasonló problémával küzdött évekkel lánya diagnózisa után. Az anyánál hasnyálmirigyrákot találtak, a betegség később átterjedt a nő tüdejére és gerincére is, mely következtében életét vesztette.

Debra dühös volt és nem tudta elhinni, hogy ugyanaz a rákos betegség fertőzte meg mindkettejüket. A nő ma azt tanácsolja az embereknek, hogy mindig bízzanak a megérzéseikben ha az egészségükről van szó - írja a LadBible.

 

