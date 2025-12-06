Nem is olyan ritka tünetek: Rákos betegség miatt változott meg egy nő bőrszíne

Egy édesanya különös tüneteket észlelt, de mindegyikre volt egy egyszerű magyarázat, ezért nem vette komolyan az állapotát. Egy idő után azonban feltűnt neki, hogy a bőre színt váltott, a furcsa tünet rákos betegséget jelzett.

Rákos betegséget rejtettek a különös tünetek Fotó: pexels.com

Rákos betegség miatt narancssárgává vált a nő bőre

Debra MacCuaig édesanya és tanárnő egyszerűen megmagyarázható tüneteket tapasztalt: a bőre viszketett és barnább árnyalatúvá vált. Az édesanya először úgy gondolta, hogy a néha használt önbarnító miatt változott meg a bőrszíne, de később rájött, hogy nem az volt az oka.

Az édesanya úgy gondolta, hogy a viszketését a mosószere vagy hidratálókréme okozhatta, ezért nem aggódott a tünet miatt. Ezen felül a nő néha használt önbarnítót is, ezért nem lepődött meg, amikor bronzosabb árnyalatúvá vált a bőre.

A 38 éves nő hamarosan észrevette, hogy a szeme elkezdett besárgulni, mely hatására a munkahelyén kollégái azzal viccelődtek, hogy úgy néz ki, mint egy szereplő a Simpson családból.

Debra ezután sárgaságra gyanakodott. A vérvizsgálatokat követően az orvosok aggódni kezdtek az anyuka állapota miatt, a vizsgálat kimutatta, hogy probléma lehet a nő májával vagy az epevezetékeivel.

Az orvosok a műtét közben megtalálták a probléma okát, daganat nőtt a hasnyálmirigye tetején, amit sikeresen eltávolítottak. A nőnek hat hónapos kemoterápiára volt szüksége, de utána teljesen felépült.

Sajnos Debra édesanyja is hasonló problémával küzdött évekkel lánya diagnózisa után. Az anyánál hasnyálmirigyrákot találtak, a betegség később átterjedt a nő tüdejére és gerincére is, mely következtében életét vesztette.

Debra dühös volt és nem tudta elhinni, hogy ugyanaz a rákos betegség fertőzte meg mindkettejüket. A nő ma azt tanácsolja az embereknek, hogy mindig bízzanak a megérzéseikben ha az egészségükről van szó - írja a LadBible.