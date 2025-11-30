Sokkoló hírt közöltek az 5 gyermekes édesanyával: nem menopauzája, gyógyíthatatlan rákja van
Miómákkal magyarázta a háziorvos a tüneteit. Kiderült, hogy gyógyíthatatlan rákban szenved.
Az édesanyánál gyógyíthatatlan rákot diagnosztizáltak, miután azt mondták tüneteire, csak menopauza előtt áll – közölte az Independent. Crystal Portsmouth évekig krónikus vérszegénységtől és kimerültségtől szenvedett, mielőtt mielómával diagnosztizálták.
Az ötgyermekes édesanya évekig szenvedett krónikus vérszegénységtől, fájdalmas menstruációtól és kimerültségtől. Háziorvosa azzal magyarázta tüneteit, hogy miómái vannak (jóindulatú daganatok a méh környékén).
Az 50 éves Crystal Portsmouth-nak ekkor egy spirált helyeztek fel tünetei enyhítéseként, azonban az húgyúti fertőzéshez vezetett, míg a fájdalom és a kimerültség nem múlt. A spirált ezután el kellett távolítani. A nő rendkívül erős menstruációval küzdött, többször átázott a tamponja és végig érezte, hogy valami nincs rendben. Gyakran gondolkozott rajta, hogy mi lehet a baj az immunrendszerével.
A nő addigra teljesen kimerült és 2023 áprilisában összeesett a munkahelyén. Ekkor már érezte, hogy komolyabb dologról lehet szó.
A szertárban álltam, és egyszerűen összeestem
– mesélte.
Rengeteg képalkotó- és vérvizsgálat után 2024 júliusában kiderült, hogy mielómája van - az antitesteket termelő plazmasejtekből kiinduló rosszindulatú daganatos betegség.
Egyszerűen nem tudtam elhinni, és még most sem hiszem el
– nyilatkozta a megtört nő.
Gyógyíthatatlan rákkal diagnosztizálták az ötgyermekes édesanyát
Elmondta, hogy olyan, mintha állandóan álmodna, de sosem ébredne fel ebből a rémálomból.
Az, hogy gyógyíthatatlan rákja van, testen kívüli élménynek tűnt, de nem volt ideje feldolgozni, mert szinte azonnal intenzív kezelést kapott. Ez kemoterápiából és őssejt-transzplantációból állt.
Crystal jelenleg remisszióban van, és fenntartó kemoterápiát kap, de csatlakozott a Myeloma UK vérrák jótékonysági szervezet karácsonyi kampányához, hogy segítsen az embereknek gyorsabb diagnózishoz jutni.
Másokat szeretne figyelmeztetni az 50 éves édesanya, hogy jobban figyeljenek a testükre!
A mielóma gyakori tünetei közé tartozhatnak:
- a fájdalom;
- a fáradtság;
- a vesekárosodás;
- és a visszatérő fertőzések.
Azt üzenném másoknak: tanuljanak meg figyelni a testükre, és ragaszkodjanak a válaszokhoz, ha úgy érzik, valami nincs rendben
– nyilatkozta.
A nő jelenleg fenntartó terápiát kap és már nagyon várja, hogy idén karácsonyt tölthessen a családjával és az unokájával, mivel tavaly kimaradt az ünneplésből, és a jövő héttől fokozatos visszatérést tervez a munkába.
Próbálok visszatérni valamiféle normális életbe ezután a hatalmas, mindent megváltoztató diagnózis után. Hitem van, és hozzászoktam ahhoz, hogy talpra álljak!
