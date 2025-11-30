Sokkoló hírt közöltek az 5 gyermekes édesanyával: nem menopauzája, gyógyíthatatlan rákja van

Az édesanyánál gyógyíthatatlan rákot diagnosztizáltak, miután azt mondták tüneteire, csak menopauza előtt áll – közölte az Independent. Crystal Portsmouth évekig krónikus vérszegénységtől és kimerültségtől szenvedett, mielőtt mielómával diagnosztizálták.

Gyógyíthatatlan rákkal küzd az édesanya, akinek tüneteit menopauzával magyarázták

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Az ötgyermekes édesanya évekig szenvedett krónikus vérszegénységtől, fájdalmas menstruációtól és kimerültségtől. Háziorvosa azzal magyarázta tüneteit, hogy miómái vannak (jóindulatú daganatok a méh környékén).

Az 50 éves Crystal Portsmouth-nak ekkor egy spirált helyeztek fel tünetei enyhítéseként, azonban az húgyúti fertőzéshez vezetett, míg a fájdalom és a kimerültség nem múlt. A spirált ezután el kellett távolítani. A nő rendkívül erős menstruációval küzdött, többször átázott a tamponja és végig érezte, hogy valami nincs rendben. Gyakran gondolkozott rajta, hogy mi lehet a baj az immunrendszerével.

A nő addigra teljesen kimerült és 2023 áprilisában összeesett a munkahelyén. Ekkor már érezte, hogy komolyabb dologról lehet szó.

A szertárban álltam, és egyszerűen összeestem

– mesélte.

Rengeteg képalkotó- és vérvizsgálat után 2024 júliusában kiderült, hogy mielómája van - az antitesteket termelő plazmasejtekből kiinduló rosszindulatú daganatos betegség.

Egyszerűen nem tudtam elhinni, és még most sem hiszem el

– nyilatkozta a megtört nő.

Gyógyíthatatlan rákkal diagnosztizálták az ötgyermekes édesanyát

Elmondta, hogy olyan, mintha állandóan álmodna, de sosem ébredne fel ebből a rémálomból.

Az, hogy gyógyíthatatlan rákja van, testen kívüli élménynek tűnt, de nem volt ideje feldolgozni, mert szinte azonnal intenzív kezelést kapott. Ez kemoterápiából és őssejt-transzplantációból állt.

Crystal jelenleg remisszióban van, és fenntartó kemoterápiát kap, de csatlakozott a Myeloma UK vérrák jótékonysági szervezet karácsonyi kampányához, hogy segítsen az embereknek gyorsabb diagnózishoz jutni.

Másokat szeretne figyelmeztetni az 50 éves édesanya, hogy jobban figyeljenek a testükre!

A mielóma gyakori tünetei közé tartozhatnak:

a fájdalom;

a fáradtság;

a vesekárosodás;

és a visszatérő fertőzések.

Azt üzenném másoknak: tanuljanak meg figyelni a testükre, és ragaszkodjanak a válaszokhoz, ha úgy érzik, valami nincs rendben

– nyilatkozta.